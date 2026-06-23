Месси повторил рекорд Фонтена и Жаирзинью
Аргентинский форвард забил в 6-м матче подряд на чемпионатах мира
В матче с Австрией (2:0) Лионель Месси продлил свою голевую серию в финальных турнирах чемпионатов мира до 6 игр. Тем самым он повторил рекорд мундиалей, принадлежащий французу Жюсту Фонтену и бразильцу Жаирзинью. В своей серии Лионель забил 10 мячей – на 3 меньше, чем Фонтен, но на 3 больше, чем Жаирзинью.
Поход за рекордом Месси начал в 1/8 финала ЧМ-2022 в матче с Австралией. Затем в четвертьфинале он поразил с пенальти ворота нидерландцев, в полуфинале, также с 11-метровой отметки, – хорватов, а в финале отметился дублем в поединке с французами. В стартовой игре ЧМ-2026 сделал хет-трик в матче с Алжиром, а во второй - дважды расписался в воротах австрийцев.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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