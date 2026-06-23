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  4. Килиан МБАППЕ о конкуренции с Месси: «Меня это не волнует»
Чемпионат мира
23 июня 2026, 14:51 | Обновлено 23 июня 2026, 15:18
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Килиан МБАППЕ о конкуренции с Месси: «Меня это не волнует»

Форварда интересует только титул чемпиона

23 июня 2026, 14:51 | Обновлено 23 июня 2026, 15:18
500
2 Comments
Килиан МБАППЕ о конкуренции с Месси: «Меня это не волнует»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе уверяет, что не собирается бороться с Лионелем Месси за титул лучшего бомбардира ЧМ-2026 или лучшего бомбардира чемпионатов мира в истории.

«У меня нет борьбы с Месси. Он всегда забивал и будет забивать. Но и я забиваю на чемпионатах мира, поэтому беспокоиться мне не о чем. Меня не волнует титул лучшего бомбардира».

«Мне интересна командная динамика сборной Франции. Я хочу, чтобы мы прогрессировали и дошли до конца на этом турнире», – сказал Мбаппе.

Месси с 18 голами является лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории. У Мбаппе 16 голов на чемпионатах мира.

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Килиан Мбаппе Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу
Иван Зинченко Источник: L'Equipe
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Комментарии 2
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ну а що він може сказати? типу з кожен гол Мессі переживаю? 
Та зрозуміло що Мбаппе обійде Мессі в списку голеадорів на ЧС, за успішного виступу то навіть на цьому чемпіонаті
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Ото 3,14-здюк
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