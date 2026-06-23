Килиан МБАППЕ о конкуренции с Месси: «Меня это не волнует»
Форварда интересует только титул чемпиона
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе уверяет, что не собирается бороться с Лионелем Месси за титул лучшего бомбардира ЧМ-2026 или лучшего бомбардира чемпионатов мира в истории.
«У меня нет борьбы с Месси. Он всегда забивал и будет забивать. Но и я забиваю на чемпионатах мира, поэтому беспокоиться мне не о чем. Меня не волнует титул лучшего бомбардира».
«Мне интересна командная динамика сборной Франции. Я хочу, чтобы мы прогрессировали и дошли до конца на этом турнире», – сказал Мбаппе.
Месси с 18 голами является лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории. У Мбаппе 16 голов на чемпионатах мира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч ЧМ-2026 в группе I завершился со счетом 3:0, еще один гол забил Усман Дембеле
Маркета Вондроушова получила дисквалификацию за нарушение антидопинговой программы
Та зрозуміло що Мбаппе обійде Мессі в списку голеадорів на ЧС, за успішного виступу то навіть на цьому чемпіонаті