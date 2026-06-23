Килиан МБАППЕ о конкуренции с Месси: «Меня это не волнует»

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе уверяет, что не собирается бороться с Лионелем Месси за титул лучшего бомбардира ЧМ-2026 или лучшего бомбардира чемпионатов мира в истории.

«У меня нет борьбы с Месси. Он всегда забивал и будет забивать. Но и я забиваю на чемпионатах мира, поэтому беспокоиться мне не о чем. Меня не волнует титул лучшего бомбардира».

«Мне интересна командная динамика сборной Франции. Я хочу, чтобы мы прогрессировали и дошли до конца на этом турнире», – сказал Мбаппе.

Месси с 18 голами является лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории. У Мбаппе 16 голов на чемпионатах мира.