Фабио КАННАВАРО: «Узбекистану нечего терять в матче с Португалией»
Узбекистанцы будут готовы к сильным сторонам соперника
Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поделился своими ожиданиями от предстоящего матча группового этапа ЧМ-2026 против Португалии.
«Как я уже говорил, нам нечего терять. Португалия любит контролировать ход игры. Они начнут агрессивно, продемонстрируют скорость. Мы будем к этому готовы.
У нас есть стратегия. Я знаю, что нам противостоит очень сильная команда. Постараемся сделать всё возможное, чтобы оставаться в игре до конца. Нам нужно больше боевого духа, чем против Колумбии. Мы не можем бесцельно бегать по полю.
Мы не можем думать только о Криштиану Роналду. Он один из лучших игроков в истории, но в Португалии много сильных футболистов. В то же время он способен забить в любой ситуации. Нужно быть очень осторожными», – сказал Каннаваро.
После первого тура сборная Узбекистана занимает последнее место в группе K, не набрав ни одного очка. Португалия занимает третье место с одним очком в активе. Матч Португалия – Узбекистан состоится во вторник, 23 июня. Начало – в 20:00 по киевскому времени.
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