Фабио КАННАВАРО: «Узбекистану нечего терять в матче с Португалией»

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поделился своими ожиданиями от предстоящего матча группового этапа ЧМ-2026 против Португалии.

«Как я уже говорил, нам нечего терять. Португалия любит контролировать ход игры. Они начнут агрессивно, продемонстрируют скорость. Мы будем к этому готовы.

У нас есть стратегия. Я знаю, что нам противостоит очень сильная команда. Постараемся сделать всё возможное, чтобы оставаться в игре до конца. Нам нужно больше боевого духа, чем против Колумбии. Мы не можем бесцельно бегать по полю.

Мы не можем думать только о Криштиану Роналду. Он один из лучших игроков в истории, но в Португалии много сильных футболистов. В то же время он способен забить в любой ситуации. Нужно быть очень осторожными», – сказал Каннаваро.