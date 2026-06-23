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  4. Фабио КАННАВАРО: «Узбекистану нечего терять в матче с Португалией»
Чемпионат мира
23 июня 2026, 13:21 |
114
0

Фабио КАННАВАРО: «Узбекистану нечего терять в матче с Португалией»

Узбекистанцы будут готовы к сильным сторонам соперника

23 июня 2026, 13:21 |
114
0
Фабио КАННАВАРО: «Узбекистану нечего терять в матче с Португалией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Каннаваро
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Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поделился своими ожиданиями от предстоящего матча группового этапа ЧМ-2026 против Португалии.

«Как я уже говорил, нам нечего терять. Португалия любит контролировать ход игры. Они начнут агрессивно, продемонстрируют скорость. Мы будем к этому готовы.

У нас есть стратегия. Я знаю, что нам противостоит очень сильная команда. Постараемся сделать всё возможное, чтобы оставаться в игре до конца. Нам нужно больше боевого духа, чем против Колумбии. Мы не можем бесцельно бегать по полю.

Мы не можем думать только о Криштиану Роналду. Он один из лучших игроков в истории, но в Португалии много сильных футболистов. В то же время он способен забить в любой ситуации. Нужно быть очень осторожными», – сказал Каннаваро.

После первого тура сборная Узбекистана занимает последнее место в группе K, не набрав ни одного очка. Португалия занимает третье место с одним очком в активе. Матч Португалия – Узбекистан состоится во вторник, 23 июня. Начало – в 20:00 по киевскому времени.

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Андрей Плыгун Источник: Reuters
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