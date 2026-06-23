Уже шесть сборных победили в обоих стартовых турах ЧМ-2026
В рейтинге конфедераций по количеству побед на мундиале идет упорная борьба за второе место
После окончания очередного игрового дня на чемпионате мира 2026 уже 6 сборных имеют в своем активе по 2 победы: Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция и Норвегия.
В рейтинге конфедераций по количеству побед на текущем мундиале УЕФА лидирует с большим отрывом (13).
А вот за второе место идет упорная борьба между четырьмя конфедерациями: КОНКАКАФ (5), КОНМЕБОЛ (5), КАФ (5) и АФК (3).
Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 23 июня)
- 13 – УЕФА (Шотландия, Германия (2), Швеция, Франция (2), Норвегия (2), Австрия, Англия, Швейцария, Нидерланды, Испания)
- 5 – КОНКАКАФ (Мексика (2), США (2), Канада)
- 5 – КОНМЕБОЛ (Аргентина (2), Колумбия, Бразилия, Парагвай)
- 5 – КАФ (Кот-д'Ивуар, Гана, Марокко, Египет, Алжир)
- 3 – АФК (Южная Корея, Австралия, Япония)
- 0 – ОФК
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