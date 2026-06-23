Уже шесть сборных победили в обоих стартовых турах ЧМ-2026

После окончания очередного игрового дня на чемпионате мира 2026 уже 6 сборных имеют в своем активе по 2 победы: Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция и Норвегия.

В рейтинге конфедераций по количеству побед на текущем мундиале УЕФА лидирует с большим отрывом (13).

А вот за второе место идет упорная борьба между четырьмя конфедерациями: КОНКАКАФ (5), КОНМЕБОЛ (5), КАФ (5) и АФК (3).

Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 года (по состоянию на 23 июня)