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  4. Голевая серия Холанда в официальных матчах за Норвегию составляет 12 игр
Чемпионат мира
23 июня 2026, 10:12 |
104
0

Голевая серия Холанда в официальных матчах за Норвегию составляет 12 игр

В этих поединках нападающий забил 24 мяча

23 июня 2026, 10:12 |
104
0
Голевая серия Холанда в официальных матчах за Норвегию составляет 12 игр
Getty Images/Global Images Ukraine
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Голевая серия Эрлинга Холанда в официальных матчах за сборную Норвегии достигла 12 матчей!

В этот раз нападающий отметился дублем в победном поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Сенегала.

В этой голевой серии из 12 матчей Холанд забил 24 гола

  • Словения – гол
  • Казахстан – хет-трик
  • Молдова – гол
  • Израиль – гол
  • Италия – гол
  • Эстония – гол
  • Молдова – 5 голов
  • Израиль – хет-трик
  • Эстония – дубль
  • Италия – дубль
  • Ирак – дубль
  • Сенегал – дубль
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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