Чемпионат мира23 июня 2026, 10:12 |
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Голевая серия Холанда в официальных матчах за Норвегию составляет 12 игр
В этих поединках нападающий забил 24 мяча
23 июня 2026, 10:12 |
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Голевая серия Эрлинга Холанда в официальных матчах за сборную Норвегии достигла 12 матчей!
В этот раз нападающий отметился дублем в победном поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Сенегала.
В этой голевой серии из 12 матчей Холанд забил 24 гола
- Словения – гол
- Казахстан – хет-трик
- Молдова – гол
- Израиль – гол
- Италия – гол
- Эстония – гол
- Молдова – 5 голов
- Израиль – хет-трик
- Эстония – дубль
- Италия – дубль
- Ирак – дубль
- Сенегал – дубль
Erling Haaland has scored at least one goal in each of Norway's last 12 competitive games!— Match of the Day (@BBCMOTD) June 23, 2026
Mind-blowing numbers 🤯#FifaWorldCup pic.twitter.com/08GUdr6lt9
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