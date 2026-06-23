Голевая серия Холанда в официальных матчах за Норвегию составляет 12 игр

Голевая серия Эрлинга Холанда в официальных матчах за сборную Норвегии достигла 12 матчей!

В этот раз нападающий отметился дублем в победном поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Сенегала.

В этой голевой серии из 12 матчей Холанд забил 24 гола

Словения – гол

Казахстан – хет-трик

Молдова – гол

Израиль – гол

Италия – гол

Эстония – гол

Молдова – 5 голов

Израиль – хет-трик

Эстония – дубль

Италия – дубль

Ирак – дубль

Сенегал – дубль