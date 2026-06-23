Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты согласовали уход полузащитника в Клуб Ремо
Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 09:56 |
519
1

Карпаты согласовали уход полузащитника в Клуб Ремо

Эдсон Фернандо возвращается в Бразилию

23 июня 2026, 09:56 |
519
1 Comments
Карпаты согласовали уход полузащитника в Клуб Ремо
fckarpaty.org.ua. Эдсон Фернандо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

28-летний опорный полузащитник «Карпат» Эдсон Фернандо продолжит карьеру в бразильском «Клуб Ремо» из тамошней Серии А.

По данным журналиста Хорхе Николы, украинский клуб согласился отпустить своего легионера в аренду сроком до конца календарного года.

При этом, «Карпаты» получат финансовую компенсацию за эту сделку, а «Клуб Ремо» будет иметь опцию на выкуп Эдсона.

Эдсон Фернандо перешел в «Карпаты» в январе нынешнего года из «Руха» за 400 тысяч евро. В Украину он прибыл еще в январе 2022-го, свободным агентом из клуба «Баия». Впоследствии несколько раз отдавался в аренды зарубежным клубам, а за «Рух» провел 39 матчей (2 ассиста).

В «Карпатах» бразилец успел сыграть только 8 поединков (2 ассиста).

По теме:
Участник Лиги чемпионов предложил 16 миллионов евро за трансфер Довбика
Полесье подписало одного из главных талантов футбола Ганы
Клуб, который вылетел из Украинской Премьер-лиги, ослабит конкурента
Эдсон Фернандо Ремо Карпаты Львов трансферы УПЛ трансферы аренда игрока
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный легионер отказался играть в Премьер-лиге и решил покинуть Украину
Футбол | 22 июня 2026, 12:51 0
Известный легионер отказался играть в Премьер-лиге и решил покинуть Украину
Известный легионер отказался играть в Премьер-лиге и решил покинуть Украину

Львовские «Карпаты» будут вынуждены оформить полноценный трансфер бразильца Бруниньо

Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Футбол | 22 июня 2026, 10:38 8
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум

Артема рассмешили слова пропагандистов

Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Футбол | 23.06.2026, 08:49
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
РАНГНИК: «Именно поэтому он Лионель Месси. Ему не нужно много моментов»
Футбол | 23.06.2026, 08:53
РАНГНИК: «Именно поэтому он Лионель Месси. Ему не нужно много моментов»
РАНГНИК: «Именно поэтому он Лионель Месси. Ему не нужно много моментов»
Боевая игра, дубль Холанда. Норвегия переиграла Сенегал и прошла в плей-офф
Футбол | 23.06.2026, 05:02
Боевая игра, дубль Холанда. Норвегия переиграла Сенегал и прошла в плей-офф
Боевая игра, дубль Холанда. Норвегия переиграла Сенегал и прошла в плей-офф
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Дуже добре рішення - дуже чудний у відборі...)
Ответить
0
Популярные новости
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
Уже три сборные потеряли шансы на плей-офф чемпионата мира 2026
21.06.2026, 09:01 2
Футбол
В WBC определили нового чемпиона мира, если Усик откажется от титула
В WBC определили нового чемпиона мира, если Усик откажется от титула
21.06.2026, 08:02 1
Бокс
Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Берлине
Стала известна чемпионка турнира WTA 500 в Берлине
21.06.2026, 20:42 3
Теннис
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
21.06.2026, 10:05 22
Футбол
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
21.06.2026, 10:15 11
Бокс
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
Жирона определилась с будущим Владислава Ваната и Виктора Цыганкова
22.06.2026, 09:51 7
Футбол
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
22.06.2026, 10:22 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем