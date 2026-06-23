Карпаты согласовали уход полузащитника в Клуб Ремо
Эдсон Фернандо возвращается в Бразилию
28-летний опорный полузащитник «Карпат» Эдсон Фернандо продолжит карьеру в бразильском «Клуб Ремо» из тамошней Серии А.
По данным журналиста Хорхе Николы, украинский клуб согласился отпустить своего легионера в аренду сроком до конца календарного года.
При этом, «Карпаты» получат финансовую компенсацию за эту сделку, а «Клуб Ремо» будет иметь опцию на выкуп Эдсона.
Эдсон Фернандо перешел в «Карпаты» в январе нынешнего года из «Руха» за 400 тысяч евро. В Украину он прибыл еще в январе 2022-го, свободным агентом из клуба «Баия». Впоследствии несколько раз отдавался в аренды зарубежным клубам, а за «Рух» провел 39 матчей (2 ассиста).
В «Карпатах» бразилец успел сыграть только 8 поединков (2 ассиста).
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