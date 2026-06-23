VOLKANOV: «Месси – идол, а Криштиану Роналду мне жалко на этом Мундиале»

Чемпионат мира по футболу — знаковое событие для всего мира. Раз в четыре года сильнейшие национальные сборные континента соревнуются за заветный трофей. А среди зрителей много известных личностей.

Украинский певец и автор песен Дима Волканов (VOLKANOV) просто сходил с ума от успехов Лионеля Месси и национальной сборной Аргентины в матче против Австрии (2:0).

После матча Аргентина — Австрия редактор Sport.ua поговорил с Дмитрием о чемпионате мира, феномене Лионеля Месси и страданиях Криштиану Роналду в национальной сборной Португалии.

– Обычно вы даете интервью на творческие темы: пишете песни, сочиняете музыку, собираете полные залы поклонников именно благодаря своей музыкальной карьере. Откуда такая любовь к футболу?

– Это уходит корнями в детство, знаете. Я родился в Бердянске, и там была детско-юношеская футбольная школа – до 14 лет я там занимался, пройдя все этапы с 10 до 14 лет, но потом получил небольшую травму... Я ходил и на занятия музыкой, и на футбол одновременно, но родители поставили меня перед выбором: «Сынок, мы не можем платить и за то, и за другое – надо выбирать». Знаете, я сел и подумал, что нужно правильно расставить приоритеты. Футбол — это, конечно, круто, но в Украине сложнее будет «пробиться» на вершину футбола, чем в музыке. Я принял решение, что буду ярым поклонником футбола, но свою жизнь свяжу именно с музыкой.

– Вы — ярый поклонник футбола. Как оказалось, ещё и ярый поклонник сборной Аргентины и Лионеля Месси. В чём заключается феномен легендарного аргентинца, который за два матча на чемпионате мира забил уже 5 голов? И это в 38 лет...

– Мне кажется, что Лео в своей клубной карьере, в MLS, набирал силы все четыре года и готовил себя именно к этому чемпионату мира. Когда человек уже испытал это чувство триумфа на чемпионате мира – он хочет повторить это ещё раз. Думаю, для Месси уже не так важны голы именно в MLS, ему важно забивать именно за национальную сборную Аргентины. В этой команде больше всего нравится то, чего не хватает другим сборным, – это единоличный лидер, и они не против этого. Они, наоборот... Знаете, как лев и его стая — они все за него, все за Месси. Радует, когда я смотрю матчи сборной Аргентины и вижу, как футболисты искренне радуются успехам своей легенды. Они хотят сыграть на него, и это никоим образом не портит картину игры.

Есть такие моменты, как мы видели в первом матче национальной сборной Португалии против Конго (1:1), при всем уважении к Криштиану Роналду... Мне тоже очень нравится этот футболист, но в нынешней сборной Португалии мне даже жаль Криштиану Роналду. Кажется, что игроки сборной Португалии просто протестуют против присутствия Криштиану на футбольном поле. Месси, напротив, является своего рода иконой на футбольном поле для каждого футболиста сборной Аргентины. Мне кажется, именно Лео является лицом этой сборной и именно он забивает эти 5 мячей за два тура.

– Действительно, есть мнения, что Месси уехал в MLS, чтобы иметь больше возможностей подготовиться к этому чемпионату мира... Вы считаете, что этот трансфер – подготовка к ЧМ? Думаю, здесь преследуются и другие цели: это клуб его друга – Дэвида Бекхэма, и, насколько я понимаю, Месси – один из функционеров этого клуба... Получается некий симбиоз?

– Да, да! Думаю, главной причиной переезда Лионеля в MLS стал семейный комфорт. Думаю, решение о переезде было принято не только ради подготовки к чемпионату мира. Конечно, финансовые возможности «Интер Майами» – совсем другие. Давайте будем откровенны: Месси, даже в 39 лет, требует большой зарплаты. Для любого топ-клуба это могло бы стать бременем – физически Лео уже не тот, что был 10 лет назад, но зарплату ему нужно платить примерно такую же. Мне кажется, что в своё время Месси был балластом даже для «Барселоны», которая тогда находилась в ужасном финансовом положении и только сейчас оно постепенно выравнивается. Даже они пошли на то, чтобы избавиться от Лионеля.

Мы понимаем, что 39 лет — это уже солидный возраст для футболиста, особенно для вингера, и Месси это осознает, но очень круто, что Лионель снова и снова доказывает свой уровень в таких матчах чемпионата мира. Понимаете, многие уже списали его со счетов, мол: «пенсионер, который просто ходит по полю...» А зачем ему бегать, если у него и так всё получается? Поэтому я думаю, что переход в MLS — это акклиматизация лишь в определённой степени, но я не думаю, что он не смог бы достойно подготовиться к этому ЧМ даже в европейском топ-клубе. То есть, это человек-феномен. Мне кажется, что этот переезд в MLS — просто вспомогательный фактор, возможно, а возможно — и нет. Мне кажется, он бы в любом случае сыграл хорошо.

– Послушайте, вы говорите, что Месси — лидер, феномен и кумир для этой команды. Если взять Криштиану Роналду, то он тоже обладает лидерскими качествами, можно сказать, что он тоже — лидер сборной Португалии. Есть и Мбаппе, на которого старается равняться сборная Франции. В чём особенность Лионелля именно в этом аспекте? Почему Месси – идол для сборной Аргентины, а Роналду, как вы говорите, страдает в нынешней сборной Португалии? Мбаппе в народе вообще начали называть диктатором...

– Я иногда и сам пугаюсь Мбаппе, когда вижу, как он во время матчей кричит на тренера и партнеров, думаю: «О, Боже, бедняги эти люди...». Но, на самом деле, понимаете, Мбаппе в эту тройку лично для меня не очень вписывается, если сравнивать. Мбаппе, без преувеличения... Уже лучший бомбардир сборной Франции. Он, скорее всего, побьет рекорд Месси по забитым голам на чемпионатах мира, я так думаю. Потому что как минимум один чемпионат мира у Килиана еще будет через 4 года – это 100%, если не будет травм. Все же аргентинский народ отдает должное величию Лионеля Месси, его достижениям, его магии.

Если же говорить о сборной Португалии и сборной Франции... В обеих командах немало звездных футболистов, которые чувствуют себя в тени Роналду и Мбаппе. Давайте честно: когда мы думаем о национальной сборной Франции, в первую очередь мы вспоминаем именно Мбаппе, а уже потом — Шерки, Олисе. Мы, конечно, знаем, что такие футболисты там играют, но в первую очередь вспоминаем именно Мбаппе. На мой взгляд, Олисе, Шерки, Дембеле... Они тоже хотят быть в этой роли!««

А вот игроки сборной Аргентины как будто добровольно отдают эту роль героя и иконы именно Лионелю Месси. Поэтому, мне кажется, что это работает примерно так. Вы же видите эти конфликты в сборной Португалии, когда жена Бруну Фернандеша публикует сторис со словами типа: «Роналду пора уходить на пенсию». Просто представьте, чтобы сейчас что-то подобное опубликовала, например, жена Энцо Фернандеса в отношении Лионеля Месси. Можете себе представить?

– Вы сами отмечаете, что у Килиана Мбаппе ещё будут все шансы побить, без сомнения, легендарный рекорд Лионеля Месси. Но сейчас аргентинский феномен побил этот рекорд бомбардиров, который принадлежал другой легенде футбола – Мирославу Клозе. Что это значит для самого Месси и для мирового футбола?

– Мне кажется, что Месси – футболист другого уровня. Этот рекорд будет ассоциироваться исключительно с ним. Рекорд Клозе продержался 12 лет – это большое достижение, но, особенно после того, как Месси выиграл этот турнир в 2022 году, он захотел вписать себя золотыми буквами в историю чемпионатов мира. Самое главное, что его партнеры по команде хотят ему в этом помочь – это радует больше всего. Именно это делает нынешнюю сборную Аргентины командой, которая заставляет влюбиться в себя. Они все готовы на все ради Месси.

Многие говорят: «Вот, если бы не Хави и Иньеста, то в карьере Месси не было бы таких достижений...». Постойте, в карьере каждого выдающегося бомбардира в команде был выдающийся ассистент. Давайте вспомним Роналду времен мадридского «Реала»... Там был Месут Озил, потом в «Реале» были Модрич, Кроос. Когда в своё время Анри творил чудеса в «Арсенале» — там была просто куча футболистов, которые помогали ему забивать. Здесь нельзя говорить, что если бы так, а если бы так... Месси выходит и всем всё доказывает. Этот рекорд — легендарный, действительно. У Мбаппе, в определенной степени, есть преимущество. Он сумел достичь такого количества забитых мячей на чемпионатах мира в столь молодом возрасте — 27 лет. Представьте себе, у него, возможно, еще два чемпионата мира впереди. Мне кажется, он побьет этот рекорд.

Аргентина, все-таки, много лет не слишком удачно выступала на чемпионатах мира. Давайте вспомним дебют Месси на ЧМ, давайте вспомним 2010 год, когда они вылетели из Германии в плей-офф (1:4). Мбаппе попал в «золотое поколение» сборной Франции. Как в 2022 году «золотое поколение» сборной Аргентины выиграло чемпионат мира, да? Ди Мария, Хулиан Альварес образца 2022 года, да? Вот так и у сборной Франции сейчас, но это «золотое поколение» французов как-то очень долго длится. Мой личный прогноз — Аргентина и Франция могут встретиться в финале, если не пересекутся раньше в турнирной сетке. Мне кажется, что потенциально это две сильнейшие сборные на данный момент.

– Достаточно ли этого рывка Лионеля Месси, чтобы спокойно выиграть гоночку бомбардиров этого чемпионата мира, учитывая, что есть Мбаппе, Холанд, Кейн?

– Я думаю, борьба за звание лучшего бомбардира будет. Возможно, это не будет какая-то односторонная победа кого-то из игроков. Всё ещё очень зависит от турнирной сетки. Будем откровенны, Алжир и Австрия – не самые сильные соперники, которые могут быть у сборной Аргентины на этом чемпионате мира. Мбаппе может «накидать» много голов Ираку (Килиан отличился дублем, – ред.). Я не думаю, что Месси будет единоличным лидером гоночной гонки. Думаю, Мбаппе поборется за звание лучшего бомбардира именно этого чемпионата мира.

– Кого ещё можно отнести к числу фаворитов нынешнего чемпионата мира?

– Давайте так, конечно, я не перестаю верить в национальную сборную Испании. Думаю, матч против Кабо-Верде (0:0) был просто подарком судьбы для вратаря Кабо-Верде – Возиньи. Такое ощущение, что этот матч просто был создан для него, чтобы у него сейчас было 15 миллионов подписчиков в Instagram и он обеспечил себе и своей семье безбедную жизнь. Но, на самом деле, сборная Испании — себя ещё покажет.

– Во втором туре группового этапа Испания довольно легко обыграла сборную Саудовской Аравии (4:0)...

– Да, да. Их я тоже могу назвать претендентами на титул. Среди средних команд очень нравится национальная сборная Японии. Есть определенная симпатия к сборной Нидерландов, но у них наблюдается некоторая нестабильность. Если говорить об Испании, то если бы у них был забивающий нападающий вроде Давида Вильи, было бы вообще супер.

– Этот чемпионат мира довольно неудобен для украинцев, потому что проходит в Америке и почти все матчи играют ночью по украинскому времени. Вижу, вы следите почти за всеми матчами ЧМ. Как вам это удаётся, учитывая ваш сложный график?

– Знаете, я вам рассказывал... В нашей стране война – это большая неприятность... Буквально перед обстрелом все люди спали в укрытиях, а я смотрел матч Эквадор – Кот-д'Ивуар. И это в некоторой степени не давало мне грустить. Знаете, кто-то там боится, кому-то страшно, а я сижу и смотрю, как этот бедный Эквадор весь матч «душит» тот Кот-д’Ивуар, а Кот-д’Ивуар – берет и выигрывает. Я стараюсь следить за ЧМ-2026. Конечно, смотрю не все матчи... Как только я просыпаюсь, мой первый запрос в Google: «чемпионат мира». Я смотрю обзоры, обязательно.

– Назовите, по вашему мнению, лучший матч ЧМ-2026 на старте турнира.

– Лично для меня это матч Нидерланды – Япония (2:2). Это один из тех, что я смотрел. Конечно, каждый матч сборной Аргентины – лучший для меня (смеется). Было интересно смотреть матч «Франция» – «Сенегал» – очень неплохой матч. В каждом матче есть что-то интересное, но пока этот чемпионат мира не раскрылся до конца. Самое интересное – впереди.

– Давайте завершим наш разговор футбольно-музыкальным вопросом. Я знаю, как легко и быстро вы можете написать песню. Стоит ли фанатам ждать что-то о чемпионате мира или национальной сборной Аргентины?

– Не знаю, что касается именно этого чемпионата мира, пожалуй, уже не успею, но я думаю, что в моей музыкальной карьере обязательно появится песня об этом прекрасном виде спорта, – сказал Волканов.