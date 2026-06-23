РАНГНИК: «Именно поэтому он Лионель Месси. Ему не нужно много моментов»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник провел пресс-конференцию после поражения от Аргентины в матче чемпионата мира 2026:

– Господин Рангник, каков ваш общий вывод по этим 90 минутам?

– На больших отрезках мы провели именно тот матч, который планировали. Мы играли смело и решительно – как без мяча, так и с мячом. Думаю, у нас было гораздо больше владения, чем многие ожидали. Конечно, мы не смогли предотвратить все контратаки Аргентины, все их переходные фазы. Но во втором тайме, кроме последней минуты, мы справлялись с этим значительно лучше. Таких ситуаций почти не было.

В концовке все шло либо к 1:0, либо даже к 1:1. Если бы Патрик Виммер чуть чище пробил головой, мы могли сравнять за две минуты до конца. Второй гол Аргентины получился очень обидным. У нас дважды была возможность подать в штрафную соперника, а в третий раз лучше было сыграть назад или поперек. Вместо этого мы попали в соперника и подарили Аргентине контратаку. Это досадно. Но в целом я абсолютно доволен выступлением команды.

– В чем разница между очень хорошей командой вроде Австрии и командой, у которой есть гений?

– Когда игрок в 39 лет забивает два гола, а всего за два матча уже забивает четвертый и пятый, это многое объясняет. Мы и до матча знали, что Лионель Месси – лучший футболист, который когда-либо играл. Сегодня он снова впечатляюще это доказал. Но при втором голе мы сами частично виноваты. А по первому голу я хотел бы, чтобы четвертый арбитр сделал то же, что перед пенальти: попросил главного арбитра пересмотреть предыдущий эпизод. Если бы он это сделал, он увидел бы то, что все мы на скамейке видели: явный фол на Шлагере.

– После незабитого пенальти Австрия выглядела лучше. Как вы оцениваете этот отрезок?

– На чемпионате мира в каждом матче есть разные фазы: иногда моментум у одной команды, иногда у другой. Конечно, незабитый пенальти нам помог. После этого у нас был хороший отрезок. В некоторых ситуациях мне хотелось бы больше смелости: пробить из-за штрафной, как Романо Шмид сделал в первом матче против Иордании. Во втором тайме у нас было гораздо больше контроля, чем многие, вероятно, ожидали. Повторю: на больших отрезках это было именно то выступление, которое мы хотели увидеть.

– Есть вероятность, что в 1/16 финала Австрия может сыграть с Испанией. Что думаете о таком возможном сопернике?

– Я не буду сейчас отвечать на этот вопрос, потому что нам сначала нужно квалифицироваться. А потом в итоге будет не так важно, кто нам попадется. Сейчас наша задача – в последнем матче обеспечить себе выход в плей-офф. Для этого нам, скорее всего, понадобится как минимум ничья, а возможно, и победа.

– Влияла ли турнирная ситуация и разница мячей на то, насколько вы рисковали в концовке?

– Больше риска, чем мы взяли с заменами, было почти невозможно. В конце оставался вопрос: выпускать Сашу Калайджича или Карни Чуквуэмеку. И если выпускать Карни, то вместо Грегорича или одного из двух опорных полузащитников. Мы выбрали вариант с Карни. В какой-то момент мы даже играли с двумя нападающими. Конечно, мы хотели забить ответный гол – шанс у Патрика Виммера был. Но одновременно нужно было не стать слишком уязвимыми для контратак.

– Австрия долго контролировала Месси, но в итоге он все равно забил дважды. Как это объяснить?

– Именно поэтому он Лионель Месси. Ему не нужно много моментов, чтобы в итоге решить такой матч.

– Аргентина, на ваш взгляд, может снова выйти в финал и стать чемпионом мира?

– Конечно.

– Несмотря на поражение, дает ли эта игра уверенность на дальнейший турнир? И почему в старте вышел Михаэль Грегорич?

– Конечно, мне было бы лучше, если бы мы сыграли вничью – тогда уже точно вышли бы дальше. Теперь нужно смотреть, как закончатся остальные матчи. Преимущество в том, что мы играем последними и к началу своего матча будем точно знать, какой результат нам нужен.

Что касается Грегорича, он хорошо выглядел на тренировках. Кроме того, Марко Арнаутович сейчас еще не готов играть 60–70 минут без риска, что может вылететь до конца турнира. Поэтому для меня было ясно, что Грегорич начнет. Особенно в матче, где с первых минут нужно было бороться и сохранять компактность в блоке.

– Хотелось ли вам больше вертикальных передач? Или Аргентина хорошо закрывала эти зоны?

– Когда мы играли вертикально, мы часто хорошо продвигались вперед. Но это палка о двух концах. Если ты теряешь мяч после такой передачи, Аргентина становится максимально опасной именно в эти моменты. Сегодня у нас почти не было проблем, когда Аргентина просто владела мячом по две-две с половиной минуты. Из такого владения они почти не создавали моменты. Опасность возникала тогда, когда они получали ситуации, похожие на контратаки. Все их голевые моменты сегодня пришли именно из таких эпизодов.

– Что думаете о решении назначить пенальти?

– Мы несколько раз посмотрели этот эпизод. На мой взгляд, мы сначала сыграли в мяч, а потом попали по ноге. Но можно трактовать и так, что два наших защитника взяли игрока Аргентины в клещи. Видимо, судья увидел это именно так. Когда арбитр идет смотреть эпизод у монитора, чаще всего после этого он дает пенальти.

Но меня больше удивляет другое: если у нас есть VAR, почему его не использовать тогда, когда это действительно нужно? Например, перед первым голом Аргентины. Я уже 15 лет выступаю за такие технологии, но их нужно использовать последовательно. Возможно, арбитр посмотрел бы эпизод и все равно не дал бы фол на Ксавере Шлагере. Но я уверен: если пересмотреть этот момент, большинство людей, даже болельщиков Аргентины, скажут, что там был явный фол.

– Паузы на воду могут давать командам преимущество или, наоборот, сбивать их. Как вы относитесь к hydration breaks?

– Мне уже несколько раз задавали этот вопрос, и мой ответ не меняется. Я считаю, что хорошо, что такие паузы есть. Сегодня на кондиционируемом стадионе они, возможно, были не так нужны именно для питья. Но для тренеров это возможность что-то скорректировать и передать игрокам несколько важных сообщений.

Мы стараемся использовать это максимально. Поэтому в целом я не против таких пауз. Мне интересно, как это в будущем будет применяться в Европе и во всем мире – в матчах лиг и международных турнирах.

Видеообзор матча Аргентина – Австрия (2:0)