Вратарю киевского Динамо очень быстро нашли замену
Механив заменит Ольхового в «Ниве»
Тернопольская «Нива» продолжает формировать состав перед началом нового сезона.
К команде присоединился 29-летний украинский вратарь Максим Механив, который ранее уже выступал за тернопольский клуб.
Последним клубом голкипера был «Левый Берег», за который он играл с 2024 по 2026 год. За этот период Механив провёл 51 матч, в которых пропустил 64 гола и 13 раз сохранил свои ворота «сухими».
По окончании сезона 2025/26 вратарь получил статус свободного агента и покинул киевский клуб.
Напомним, ранее тернопольский клуб потерял своего основного вратаря Илью Ольхового, который перешёл в киевское «Динамо».
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