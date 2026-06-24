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  4. Вратарю киевского Динамо очень быстро нашли замену
Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 04:32 |
290
0

Вратарю киевского Динамо очень быстро нашли замену

Механив заменит Ольхового в «Ниве»

24 июня 2026, 04:32 |
290
0
Вратарю киевского Динамо очень быстро нашли замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Механив
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Тернопольская «Нива» продолжает формировать состав перед началом нового сезона.

К команде присоединился 29-летний украинский вратарь Максим Механив, который ранее уже выступал за тернопольский клуб.

Последним клубом голкипера был «Левый Берег», за который он играл с 2024 по 2026 год. За этот период Механив провёл 51 матч, в которых пропустил 64 гола и 13 раз сохранил свои ворота «сухими».

По окончании сезона 2025/26 вратарь получил статус свободного агента и покинул киевский клуб.

Напомним, ранее тернопольский клуб потерял своего основного вратаря Илью Ольхового, который перешёл в киевское «Динамо».

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Максим Механив Нива Тернополь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Илья Ольховый
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
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