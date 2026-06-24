Вратарю киевского Динамо очень быстро нашли замену

Тернопольская «Нива» продолжает формировать состав перед началом нового сезона.

К команде присоединился 29-летний украинский вратарь Максим Механив, который ранее уже выступал за тернопольский клуб.

Последним клубом голкипера был «Левый Берег», за который он играл с 2024 по 2026 год. За этот период Механив провёл 51 матч, в которых пропустил 64 гола и 13 раз сохранил свои ворота «сухими».

По окончании сезона 2025/26 вратарь получил статус свободного агента и покинул киевский клуб.

Напомним, ранее тернопольский клуб потерял своего основного вратаря Илью Ольхового, который перешёл в киевское «Динамо».