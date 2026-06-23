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Чемпионат мира
23 июня 2026, 07:38 | Обновлено 23 июня 2026, 08:59
58
0

ВИДЕО. Счет равный. Бенбуали поразил ворота сборной Иордании

Нападающий Алжира сравнял счет в матче группового этапа чемпионата мира

23 июня 2026, 07:38 | Обновлено 23 июня 2026, 08:59
58
0
ВИДЕО. Счет равный. Бенбуали поразил ворота сборной Иордании
Getty Images/Global Images Ukraine. Ахмед Бенбуали
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Нападающий сборной Алжира Ахмед Бенбуали сравнял счет в матче второго тура группового тапа чемпионата мира с Иорданией.

Принимает игру «Levi's Stadium» в Санта-Кларе.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 69-й минуте встречи алжирский форварда с передачи Рияда Мареза сранвял счет в матче, 1:1.

ВИДЕО. Счет равный. Бенбуали поразил ворота сборной Иордании

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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