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Нападающий сборной Алжира Ахмед Бенбуали сравнял счет в матче второго тура группового тапа чемпионата мира с Иорданией.

Принимает игру «Levi's Stadium» в Санта-Кларе.

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На 69-й минуте встречи алжирский форварда с передачи Рияда Мареза сранвял счет в матче, 1:1.

ВИДЕО. Счет равный. Бенбуали поразил ворота сборной Иордании