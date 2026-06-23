Чемпионат мира23 июня 2026, 07:38 | Обновлено 23 июня 2026, 08:59
58
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ВИДЕО. Счет равный. Бенбуали поразил ворота сборной Иордании
Нападающий Алжира сравнял счет в матче группового этапа чемпионата мира
23 июня 2026, 07:38 | Обновлено 23 июня 2026, 08:59
58
0
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Нападающий сборной Алжира Ахмед Бенбуали сравнял счет в матче второго тура группового тапа чемпионата мира с Иорданией.
Принимает игру «Levi's Stadium» в Санта-Кларе.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 69-й минуте встречи алжирский форварда с передачи Рияда Мареза сранвял счет в матче, 1:1.
ВИДЕО. Счет равный. Бенбуали поразил ворота сборной Иордании
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