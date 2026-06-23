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Чемпионат мира
23 июня 2026, 04:54 | Обновлено 23 июня 2026, 04:58
273
0

ФОТО. Сенегал потерял голкипера: Менди покинул поле с помощью медиков

Эдуар был вынужден покинуть поле из-за травмы

23 июня 2026, 04:54 | Обновлено 23 июня 2026, 04:58
273
0
ФОТО. Сенегал потерял голкипера: Менди покинул поле с помощью медиков
Getty Images/Global Images Ukraine
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34-летний вратарь сборной Сенегала Эдуар Менди не смог доиграть поединок против Норвегии на чемпионате мира 2026.

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Опытный голкипер пропустил три мяча в матче, сделал три сейва и получил травму.

Врачи пытались поднять Эдуара на ноги, однако облегчить боль им не удалось.

Менди покинул поле в сопровождении медиков, на его место на 63-й минуте вышел Мори Диав из «Гавра».

ФОТО. Сенегал потерял голкипера: Менди покинул поле с помощью медиков

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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