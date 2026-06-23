34-летний вратарь сборной Сенегала Эдуар Менди не смог доиграть поединок против Норвегии на чемпионате мира 2026.

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Опытный голкипер пропустил три мяча в матче, сделал три сейва и получил травму.

Врачи пытались поднять Эдуара на ноги, однако облегчить боль им не удалось.

Менди покинул поле в сопровождении медиков, на его место на 63-й минуте вышел Мори Диав из «Гавра».

ФОТО. Сенегал потерял голкипера: Менди покинул поле с помощью медиков

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine