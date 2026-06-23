ФОТО. Сенегал потерял голкипера: Менди покинул поле с помощью медиков
Эдуар был вынужден покинуть поле из-за травмы
34-летний вратарь сборной Сенегала Эдуар Менди не смог доиграть поединок против Норвегии на чемпионате мира 2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Опытный голкипер пропустил три мяча в матче, сделал три сейва и получил травму.
Врачи пытались поднять Эдуара на ноги, однако облегчить боль им не удалось.
Менди покинул поле в сопровождении медиков, на его место на 63-й минуте вышел Мори Диав из «Гавра».
ФОТО. Сенегал потерял голкипера: Менди покинул поле с помощью медиков
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил поспорил с Джордин Джонс
Египтяне с камбеком одолели Новую Зеландию (3:1), бельгийцы сыграли вничью с Ираном (1:1)