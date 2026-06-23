Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд оформил дубль в матче второго тура ЧМ-2026 против Сенегала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Промежуток между двумя голами был непродолжительным: первый гол пришелся на 48-ю минуту, второй – на 58-ю.

В ситуации со вторым голом Эрлингу ассистировал Патрик Берг, который обокрал Калиду Кулибали в штрафной площади.

Благодаря дублю Холанда норвежская команда продолжила поединок с комфортным преимуществом – 3:1.

Кроме того, в этом матче Холанд стал лучшим бомбардиром Норвегии на чемпионатах мира.

ВИДЕО. Снова дубль! Эрлинг Холанд разрывает на чемпионате мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine