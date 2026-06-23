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  4. ВИДЕО. Снова дубль! Эрлинг Холанд разрывает на чемпионате мира 2026
Чемпионат мира
23 июня 2026, 04:48 | Обновлено 23 июня 2026, 05:45
270
0

ВИДЕО. Снова дубль! Эрлинг Холанд разрывает на чемпионате мира 2026

На счету форварда уже четыре гола на турнире

23 июня 2026, 04:48 | Обновлено 23 июня 2026, 05:45
270
0
ВИДЕО. Снова дубль! Эрлинг Холанд разрывает на чемпионате мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд оформил дубль в матче второго тура ЧМ-2026 против Сенегала.

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Промежуток между двумя голами был непродолжительным: первый гол пришелся на 48-ю минуту, второй – на 58-ю.

В ситуации со вторым голом Эрлингу ассистировал Патрик Берг, который обокрал Калиду Кулибали в штрафной площади.

Благодаря дублю Холанда норвежская команда продолжила поединок с комфортным преимуществом – 3:1.

Кроме того, в этом матче Холанд стал лучшим бомбардиром Норвегии на чемпионатах мира.

ВИДЕО. Снова дубль! Эрлинг Холанд разрывает на чемпионате мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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