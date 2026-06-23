ВИДЕО. Снова дубль! Эрлинг Холанд разрывает на чемпионате мира 2026
На счету форварда уже четыре гола на турнире
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд оформил дубль в матче второго тура ЧМ-2026 против Сенегала.
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Промежуток между двумя голами был непродолжительным: первый гол пришелся на 48-ю минуту, второй – на 58-ю.
В ситуации со вторым голом Эрлингу ассистировал Патрик Берг, который обокрал Калиду Кулибали в штрафной площади.
Благодаря дублю Холанда норвежская команда продолжила поединок с комфортным преимуществом – 3:1.
Кроме того, в этом матче Холанд стал лучшим бомбардиром Норвегии на чемпионатах мира.
ВИДЕО. Снова дубль! Эрлинг Холанд разрывает на чемпионате мира 2026
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