23 июня сборные Норвегии и Сенегала померяются силами во втором туре группы I на чемпионате мира 2026.

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Местом проведения матча станет арена «Мидоулендс Стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США). Начало игры – в 03:00 по киевскому времени.

Команды лишь однажды пересекались на поле, и случилось это в 2006 году. Тот товарищеский матч завершился в пользу Сенегала – 2:1.

В первом туре ЧМ-2026 сборная Норвегии одолела Ирак (4:1), а Сенегал не устоял против Франции (1:3).

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Норвегия – Сенегал

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Норвегия – Сенегал Смотреть трансляцию

Группа І (ЧМ-2026)