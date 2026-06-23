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Чемпионат мира
23 июня 2026, 02:30 | Обновлено 23 июня 2026, 02:50
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Норвегия – Сенегал

Игра второго тура группы I начнется 23 июня в 03:00 по Киеву

23 июня 2026, 02:30 | Обновлено 23 июня 2026, 02:50
31
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Норвегия – Сенегал
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23 июня сборные Норвегии и Сенегала померяются силами во втором туре группы I на чемпионате мира 2026.

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Местом проведения матча станет арена «Мидоулендс Стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США). Начало игры – в 03:00 по киевскому времени.

Команды лишь однажды пересекались на поле, и случилось это в 2006 году. Тот товарищеский матч завершился в пользу Сенегала – 2:1.

В первом туре ЧМ-2026 сборная Норвегии одолела Ирак (4:1), а Сенегал не устоял против Франции (1:3).

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Норвегия – Сенегал

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Норвегия – Сенегал
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Группа І (ЧМ-2026)

Группа I Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Норвегия 1 1 0 0 4 - 1 23.06.26 03:00 Норвегия - Сенегал17.06.26 Ирак 1:4 Норвегия 3
2 Франция 1 1 0 0 3 - 1 23.06.26 00:00 Франция - Ирак16.06.26 Франция 3:1 Сенегал 3
3 Сенегал 1 0 0 1 1 - 3 23.06.26 03:00 Норвегия - Сенегал16.06.26 Франция 3:1 Сенегал 0
4 Ирак 1 0 0 1 1 - 4 23.06.26 00:00 Франция - Ирак17.06.26 Ирак 1:4 Норвегия 0
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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