Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Норвегия – Сенегал
Игра второго тура группы I начнется 23 июня в 03:00 по Киеву
23 июня сборные Норвегии и Сенегала померяются силами во втором туре группы I на чемпионате мира 2026.
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Местом проведения матча станет арена «Мидоулендс Стэдиум» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США). Начало игры – в 03:00 по киевскому времени.
Команды лишь однажды пересекались на поле, и случилось это в 2006 году. Тот товарищеский матч завершился в пользу Сенегала – 2:1.
В первом туре ЧМ-2026 сборная Норвегии одолела Ирак (4:1), а Сенегал не устоял против Франции (1:3).
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Норвегия – Сенегал
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа І (ЧМ-2026)
|Группа I
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Норвегия
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|23.06.26 03:00 Норвегия - Сенегал17.06.26 Ирак 1:4 Норвегия
|3
|2
|Франция
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|23.06.26 00:00 Франция - Ирак16.06.26 Франция 3:1 Сенегал
|3
|3
|Сенегал
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|23.06.26 03:00 Норвегия - Сенегал16.06.26 Франция 3:1 Сенегал
|0
|4
|Ирак
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|23.06.26 00:00 Франция - Ирак17.06.26 Ирак 1:4 Норвегия
|0
|
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