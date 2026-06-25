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Чемпионат мира
25 июня 2026, 01:52 | Обновлено 25 июня 2026, 01:57
34
0

ВИДЕО. Ашраф Хакими забил свой первый мяч на ЧМ: самый легкий гол в жизни

Капитан сборной Марокко сравнял счет против Гаити

25 июня 2026, 01:52 | Обновлено 25 июня 2026, 01:57
34
0
ВИДЕО. Ашраф Хакими забил свой первый мяч на ЧМ: самый легкий гол в жизни
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими
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27-летний защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими отметился первым в жизни голом на чемпионатах мира.

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Свой дебютный мяч на мундиалях Хакими забил в матче третьего тура ЧМ-2026 против Гаити.

На 39-й минуте Хакими буквально затолкнул мяч в ворота соперника, восстановив равновесие в матче – 1:1.

Для капитана сборной Марокко этот гол стал первым результативным действием на турнире.

ВИДЕО. Ашраф Хакими забил свой первый мяч на ЧМ: самый легкий гол в жизни

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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