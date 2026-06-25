ВИДЕО. Ашраф Хакими забил свой первый мяч на ЧМ: самый легкий гол в жизни
Капитан сборной Марокко сравнял счет против Гаити
27-летний защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими отметился первым в жизни голом на чемпионатах мира.
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Свой дебютный мяч на мундиалях Хакими забил в матче третьего тура ЧМ-2026 против Гаити.
На 39-й минуте Хакими буквально затолкнул мяч в ворота соперника, восстановив равновесие в матче – 1:1.
Для капитана сборной Марокко этот гол стал первым результативным действием на турнире.
ВИДЕО. Ашраф Хакими забил свой первый мяч на ЧМ: самый легкий гол в жизни
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