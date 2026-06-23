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Чемпионат мира
23 июня 2026, 01:21 | Обновлено 23 июня 2026, 01:35
7974
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Стало известно, когда может возобновиться матч ЧМ-2026 Франция – Ирак

Второй тайм поединка 2-го тура мундиаля начнется не ранее 02:00 по Киеву

23 июня 2026, 01:21 | Обновлено 23 июня 2026, 01:35
7974
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Стало известно, когда может возобновиться матч ЧМ-2026 Франция – Ирак
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборные Франции и Ирака продолжат матч 2-го тура чемпионата мира 2026 в группе I не ранее 02:00 по Киеву.

Еще в середине первого тайма начался сильный дождь и командам уже было непросто играть.

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После завершения первой 45-минутки появилась информация, что игра будет отложена на 15 минут. Но теперь продолжение встречи отложено уже миниум на один час.

Франция и Ирак начали поединок 23 июня в 00:00 по Киеву на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Пока что единственный гол в матче на 14-й минуте забил Килиан Мбаппе.

Фото со стадиона Линкольн Файненшел Филд

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Матч нужно на этом закончить и обьявить техническую ничью.
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