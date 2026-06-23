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Чемпионат мира
23 июня 2026, 01:05 | Обновлено 23 июня 2026, 01:25
1849
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ФОТО. Старт второго тайма матча ЧМ Франция – Ирак отложен. Что произошло?

В Филадельфии, где и проходит поединок 2-го тура ЧМ, надвигается гроза

23 июня 2026, 01:05 | Обновлено 23 июня 2026, 01:25
1849
1 Comments
ФОТО. Старт второго тайма матча ЧМ Франция – Ирак отложен. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Старт второго тайма матча 2-го тура группы I чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Ирака отложен.

Команды вернутся на поле на 15 минут позже, чем планировалось. Болельщиков попросил покинуть трибуны и уйти в укрытия из-за надвигающейся грозы.

Встреча Франции и Ирака стартовала 23 июня в 00:00 по Киеву на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии, США. Первую 45-минутку французы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе.

В США из соображений безопасности запрещено проводить спортивные мероприятия во время грозы. Это правило распространяется как на профессиональные матчи, так и на школьные и любительские соревнования. Матч останавливают, если молния зафиксирована в радиусе 15 км от арены.

ФОТО. Старт второго тайма матча Франция – Ирак отложен. Что произошло?

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Вічно якась фігня, в тенісі купу матчів переносять, ще тільки у футболі не вистачало такого) видати кожному зонтик і хай бігають 
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