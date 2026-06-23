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Чемпионат мира
23 июня 2026, 00:20 | Обновлено 23 июня 2026, 00:53
229
0

ВИДЕО. Мбаппе забил 15-й гол на ЧМ и вывел Францию вперед в матче с Ираком

На 14-й минуте поединка Килиан дальним и мощным ударом поразил ворота соперников

23 июня 2026, 00:20 | Обновлено 23 июня 2026, 00:53
229
0
ВИДЕО. Мбаппе забил 15-й гол на ЧМ и вывел Францию вперед в матче с Ираком
Getty Images/Global Images Ukraine
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Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе отличился в воротах Ирака в матче 2-го тура группы I чемпионата мира 2026.

Мбаппе открыл счет на 14-й минуте после передачи Майкла Олисе, мощно пробив из-за пределов штрафной площади.

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Для Килиана это 3-й гол на этом мундиаде и 15-й в карьере на ЧМ. Он догнал по этому показателю Роналдо.

Встреча Франции и Ирака стартовала 23 июня в 00:00 по Киеву на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

❗️ ВИДЕО. Мбаппе забил 15-й гол на ЧМ и вывел Францию вперед в матче с Ираком

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Килиан Мбаппе видео голов и обзор сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Ирака по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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