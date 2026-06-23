Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе отличился в воротах Ирака в матче 2-го тура группы I чемпионата мира 2026.

Мбаппе открыл счет на 14-й минуте после передачи Майкла Олисе, мощно пробив из-за пределов штрафной площади.

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Для Килиана это 3-й гол на этом мундиаде и 15-й в карьере на ЧМ. Он догнал по этому показателю Роналдо.

Встреча Франции и Ирака стартовала 23 июня в 00:00 по Киеву на Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

❗️ ВИДЕО. Мбаппе забил 15-й гол на ЧМ и вывел Францию вперед в матче с Ираком