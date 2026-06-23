Мбаппе сравнялся с легендарным Роналдо по голам на ЧМ и дышит в спину Месси
23 июня Килиан забил в ворота Ирака и теперь имеет 15 мячей на чемпионатах мира
27-летний французский форвард Килиан Мбаппе забил 15-й гол на чемпионатах мира за карьеру, поразив ворота сборной Ирана в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026, который проходит 23 июня в Филадельфии.
Килиан догнал легендарного бразильца Роналдо по количеству забитых мячей на мундиалях. Впереди только двое – Мирослав Клозе (Германия, 16) и Лионель Месси (Аргнетина, 18).
Для 15 голов на ЧМ Мбаппе понадобилось всего 16 поединков. Килиан быстрее всех достиг этой отметки – Роналдо понадобилось 18 игр, Клозе – 23, Месси – 27.
Топ-5 замыкает Герд Мюллер (Германия, 14), которого Мбаппе догнал и уже обогнал на этом ЧМ – в 1-м туре Килиан оформил дубль в игре с Сенегалом.
Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира:
- Лионель Месси (Аргентина) – 18
- Мирослав Клозе (Германия) – 16
- Килиан Мбаппе (Франция) – 15
- Роналдо (Бразилия) – 15
- Герд Мюллер (Германия) – 14
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