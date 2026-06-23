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  4. Ирак стал 30-й сборной, в ворота которой забил Килиан Мбаппе
Чемпионат мира
23 июня 2026, 00:24 | Обновлено 23 июня 2026, 00:51
89
0

Ирак стал 30-й сборной, в ворота которой забил Килиан Мбаппе

Вспомним все сборные, в матчах против которых французский нападающий отмечался забитыми голами

23 июня 2026, 00:24 | Обновлено 23 июня 2026, 00:51
89
0
Ирак стал 30-й сборной, в ворота которой забил Килиан Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Лучший бомбардир сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой 59-й гол за национальную команду.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Ирака.

Свои 59 голов Мбаппе забил в ворота 30 разных сборных.

Сборные, в ворота которых забивал Килиан Мбаппе в составе сборной Франции (59 голов)

  • 6 – Нидерланды
  • 5 – Аргентина
  • 4 – Казахстан, Гибралтар, Украина
  • 3 – Польша, Исландия
  • 2 – россия, Хорватия, ЮАР, Австрия, Дания, Испания, Сенегал
  • 1 – США, Перу, Молдова, Андорра, Швеция, Уэльс, Бельгия, Финляндия, Австралия, Греция, Шотландия, Люксембург, Германия, Азербайджан, Бразилия, Ирак
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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