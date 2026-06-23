Чемпионат мира23 июня 2026, 00:24 | Обновлено 23 июня 2026, 00:51
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Ирак стал 30-й сборной, в ворота которой забил Килиан Мбаппе
Вспомним все сборные, в матчах против которых французский нападающий отмечался забитыми голами
23 июня 2026, 00:24 | Обновлено 23 июня 2026, 00:51
89
0
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Лучший бомбардир сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой 59-й гол за национальную команду.
Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Ирака.
Свои 59 голов Мбаппе забил в ворота 30 разных сборных.
Сборные, в ворота которых забивал Килиан Мбаппе в составе сборной Франции (59 голов)
- 6 – Нидерланды
- 5 – Аргентина
- 4 – Казахстан, Гибралтар, Украина
- 3 – Польша, Исландия
- 2 – россия, Хорватия, ЮАР, Австрия, Дания, Испания, Сенегал
- 1 – США, Перу, Молдова, Андорра, Швеция, Уэльс, Бельгия, Финляндия, Австралия, Греция, Шотландия, Люксембург, Германия, Азербайджан, Бразилия, Ирак
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