Ирак стал 30-й сборной, в ворота которой забил Килиан Мбаппе

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Лучший бомбардир сборной Франции Килиан Мбаппе забил свой 59-й гол за национальную команду.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Ирака.

Свои 59 голов Мбаппе забил в ворота 30 разных сборных.

Сборные, в ворота которых забивал Килиан Мбаппе в составе сборной Франции (59 голов)