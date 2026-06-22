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  4. Месси в четвертый раз сыграл матч с 2+ голами на ЧМ. Сколько у Мбаппе?
Чемпионат мира
22 июня 2026, 23:54 | Обновлено 22 июня 2026, 23:58
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0

Месси в четвертый раз сыграл матч с 2+ голами на ЧМ. Сколько у Мбаппе?

Вспомним игроков с наибольшим количеством матчей с двумя или более голами на мировых первенствах

22 июня 2026, 23:54 | Обновлено 22 июня 2026, 23:58
203
0
Месси в четвертый раз сыграл матч с 2+ голами на ЧМ. Сколько у Мбаппе?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после дубля в ворота сборной Австрии во втором туре ЧМ-2026 имеет в своем активе 4 матча с 2+ голами на чемпионатах мира.

Больше него только у француза Килиана Мбаппе (5), который свой матч второго тура сыграет против сборной Ирака.

Игроки с наибольшим количеством матчей с 2+ голами на чемпионатах мира

  • 5 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 4 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 4 – Роналдо (Бразилия)
  • 4 – Герд Мюллер (ФРГ)
  • 4 – Шандор Кочиш (Венгрия)
  • 4 – Габриэль Батистута (Аргентина)
  • 4 – Мирослав Клозе (Германия)

Матчи Килиана Мбаппе с 2+ забитыми мячами на чемпионатах мира (5)

  • 2026 – против Сенегала (групповой этап) – 2 гола
  • 2022 – против Аргентины (финал) – 3 гола
  • 2022 – против Польши (1/8 финала) – 2 гола
  • 2022 – против Дании (групповой этап) – 2 гола
  • 2018 – против Аргентины (1/8 финала) – 2 гола

Матчи Лионеля Месси с 2+ забитыми мячами на чемпионатах мира (4)

  • 2026 – против Австрии (групповой этап) – 2 гола
  • 2026 – против Алжира (групповой этап) – 3 гола
  • 2022 – против Франции (финал) – 2 гола
  • 2014 – против Нигерии (групповой этап) – 2 гола
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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