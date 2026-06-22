Месси в четвертый раз сыграл матч с 2+ голами на ЧМ. Сколько у Мбаппе?

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после дубля в ворота сборной Австрии во втором туре ЧМ-2026 имеет в своем активе 4 матча с 2+ голами на чемпионатах мира.

Больше него только у француза Килиана Мбаппе (5), который свой матч второго тура сыграет против сборной Ирака.

Игроки с наибольшим количеством матчей с 2+ голами на чемпионатах мира

5 – Килиан Мбаппе (Франция)

4 – Лионель Месси (Аргентина)

4 – Роналдо (Бразилия)

4 – Герд Мюллер (ФРГ)

4 – Шандор Кочиш (Венгрия)

4 – Габриэль Батистута (Аргентина)

4 – Мирослав Клозе (Германия)

Матчи Килиана Мбаппе с 2+ забитыми мячами на чемпионатах мира (5)

2026 – против Сенегала (групповой этап) – 2 гола

2022 – против Аргентины (финал) – 3 гола

2022 – против Польши (1/8 финала) – 2 гола

2022 – против Дании (групповой этап) – 2 гола

2018 – против Аргентины (1/8 финала) – 2 гола

Матчи Лионеля Месси с 2+ забитыми мячами на чемпионатах мира (4)