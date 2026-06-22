Чемпионат мира22 июня 2026, 23:54 | Обновлено 22 июня 2026, 23:58
203
0
Месси в четвертый раз сыграл матч с 2+ голами на ЧМ. Сколько у Мбаппе?
Вспомним игроков с наибольшим количеством матчей с двумя или более голами на мировых первенствах
22 июня 2026, 23:54 | Обновлено 22 июня 2026, 23:58
203
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после дубля в ворота сборной Австрии во втором туре ЧМ-2026 имеет в своем активе 4 матча с 2+ голами на чемпионатах мира.
Больше него только у француза Килиана Мбаппе (5), который свой матч второго тура сыграет против сборной Ирака.
Игроки с наибольшим количеством матчей с 2+ голами на чемпионатах мира
- 5 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 4 – Лионель Месси (Аргентина)
- 4 – Роналдо (Бразилия)
- 4 – Герд Мюллер (ФРГ)
- 4 – Шандор Кочиш (Венгрия)
- 4 – Габриэль Батистута (Аргентина)
- 4 – Мирослав Клозе (Германия)
Матчи Килиана Мбаппе с 2+ забитыми мячами на чемпионатах мира (5)
- 2026 – против Сенегала (групповой этап) – 2 гола
- 2022 – против Аргентины (финал) – 3 гола
- 2022 – против Польши (1/8 финала) – 2 гола
- 2022 – против Дании (групповой этап) – 2 гола
- 2018 – против Аргентины (1/8 финала) – 2 гола
Матчи Лионеля Месси с 2+ забитыми мячами на чемпионатах мира (4)
- 2026 – против Австрии (групповой этап) – 2 гола
- 2026 – против Алжира (групповой этап) – 3 гола
- 2022 – против Франции (финал) – 2 гола
- 2014 – против Нигерии (групповой этап) – 2 гола
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 22 июня 2026, 01:59 2
В ближайшее время Юлию на стартах не ждать
Футбол | 22 июня 2026, 23:51 0
Аргентина, Германия, США и Мексика вышли в 1/16 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 22.06.2026, 10:38
Футбол | 22.06.2026, 22:03
Футбол | 22.06.2026, 08:31
Комментарии 0
Популярные новости
21.06.2026, 10:05 22
22.06.2026, 05:02 1
22.06.2026, 00:02 39
22.06.2026, 17:01 11
21.06.2026, 10:58 1
21.06.2026, 10:15 11
21.06.2026, 08:02 1
21.06.2026, 09:01 2