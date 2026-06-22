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Чемпионат мира
22 июня 2026, 23:42 | Обновлено 22 июня 2026, 23:48
122
0

Обнародованы стартовые составы на матч чемпионата мира Франция – Ирак

Встреча состоится 23 июня и начнется в 00:00 по Киеву

22 июня 2026, 23:42 | Обновлено 22 июня 2026, 23:48
122
0
Обнародованы стартовые составы на матч чемпионата мира Франция – Ирак
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23 июня в 00:00 по Киеву сборные Франции и Ирака проведут матч 2-го тура группы I чемпионата мира 2026.

Наставники команд – Дидье Дешам и Грэм Арнольд соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В нападении у французов выйдуи Майкл Олисе, Усман Дембеле, Брэдли Барколя и Килиан Мбаппе.

В 1-м туре группового этапа Франци одолела Сенегал 3:1, а Ирак уступил Норвегии 1:4.

Встреча Франции и Ирака состоится на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

Стартовые составы на матч Франция – Ирак:

Франция: Меньян, Динь, Юпамекано, Кунде, Салиба, Коне, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Олисе, Баркола

Ирак: Басил, Али, Тахсин, Хашем, Доски, Байеш, Икбаль, Аль-Аммари, Исмаил, Касем, Хуссейн

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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