Обнародованы стартовые составы на матч чемпионата мира Франция – Ирак
Встреча состоится 23 июня и начнется в 00:00 по Киеву
23 июня в 00:00 по Киеву сборные Франции и Ирака проведут матч 2-го тура группы I чемпионата мира 2026.
Наставники команд – Дидье Дешам и Грэм Арнольд соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных.
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В нападении у французов выйдуи Майкл Олисе, Усман Дембеле, Брэдли Барколя и Килиан Мбаппе.
В 1-м туре группового этапа Франци одолела Сенегал 3:1, а Ирак уступил Норвегии 1:4.
Встреча Франции и Ирака состоится на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.
Стартовые составы на матч Франция – Ирак:
Франция: Меньян, Динь, Юпамекано, Кунде, Салиба, Коне, Рабьо, Дембеле, Мбаппе, Олисе, Баркола
Ирак: Басил, Али, Тахсин, Хашем, Доски, Байеш, Икбаль, Аль-Аммари, Исмаил, Касем, Хуссейн
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