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  4. Мбаппе станет одним из самых молодых европейцев со 100 матчами за сборную
Чемпионат мира
22 июня 2026, 23:19 | Обновлено 22 июня 2026, 23:22
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0

Мбаппе станет одним из самых молодых европейцев со 100 матчами за сборную

Возрастной рекорд продолжает удерживать испанец Серхио Рамос

22 июня 2026, 23:19 | Обновлено 22 июня 2026, 23:22
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0
Мбаппе станет одним из самых молодых европейцев со 100 матчами за сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе станет четвертым самым молодым европейским футболистом, сыгравшим 100 матчей за свою национальную сборную.

Свой юбилейный 100 поединок француз сыграет во втором туре ЧМ-2026 против сборной Ирака в возрасте 27 лет и 184 дня.

Среди всех европейцев, сыгравших 100 игр за сборную своей страны, младше Мбаппе были только испанец Серхио Рамос (26 лет и 357 дней), немец Лукас Подольски (27 лет и 13 дней) и эстонец Кристен Вийкмея (27 лет и 109 дней).

Самые молодые европейские футболисты, сыгравшие 100 матчей за национальную сборную

  • 26 лет и 357 дней – Серхио Рамос (Испания)
  • 27 лет и 13 дней – Лукас Подольски (Германия)
  • 27 лет и 109 дней – Кристен Вийкмея (Эстония)
  • 27 лет и 184 дня – Килиан Мбаппе (Франция)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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