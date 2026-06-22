Мбаппе станет одним из самых молодых европейцев со 100 матчами за сборную

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе станет четвертым самым молодым европейским футболистом, сыгравшим 100 матчей за свою национальную сборную.

Свой юбилейный 100 поединок француз сыграет во втором туре ЧМ-2026 против сборной Ирака в возрасте 27 лет и 184 дня.

Среди всех европейцев, сыгравших 100 игр за сборную своей страны, младше Мбаппе были только испанец Серхио Рамос (26 лет и 357 дней), немец Лукас Подольски (27 лет и 13 дней) и эстонец Кристен Вийкмея (27 лет и 109 дней).

Самые молодые европейские футболисты, сыгравшие 100 матчей за национальную сборную

26 лет и 357 дней – Серхио Рамос (Испания)

27 лет и 13 дней – Лукас Подольски (Германия)

27 лет и 109 дней – Кристен Вийкмея (Эстония)

27 лет и 184 дня – Килиан Мбаппе (Франция)