Мбаппе станет 10-м игроком, сыгравшим 100 матчей за сборную Франции

Матч против сборной Ирака во втором туре ЧМ-2026 станет для нападающего Реала Килиана Мбаппе юбилейным, 100-м за национальную сборную Франции.

Форвард станет 10-м игроком в истории французской сборной, кому подчинилась отметка в 100+ поединков.

Напомним, что рекорд сборной Франции по количеству сыгранных матчей принадлежит Уго Льорису – 145.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Франции