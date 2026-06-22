Чемпионат мира22 июня 2026, 23:08 | Обновлено 22 июня 2026, 23:09
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Мбаппе станет 10-м игроком, сыгравшим 100 матчей за сборную Франции
Вспомним топ-10 футболистов с самым большим количеством поединков в составе французской сборной
22 июня 2026, 23:08 | Обновлено 22 июня 2026, 23:09
219
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Матч против сборной Ирака во втором туре ЧМ-2026 станет для нападающего Реала Килиана Мбаппе юбилейным, 100-м за национальную сборную Франции.
Форвард станет 10-м игроком в истории французской сборной, кому подчинилась отметка в 100+ поединков.
Напомним, что рекорд сборной Франции по количеству сыгранных матчей принадлежит Уго Льорису – 145.
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Франции
- 145 – Уго Льорис
- 142 – Лилиан Тюрям
- 137 – Антуан Гризманн
- 137 – Оливье Жира
- 123 – Тьерри Анри
- 116 – Марсель Десаи
- 108 – Зинедин Зидан
- 107 – Патрик Виейра
- 103 – Дидье Дешам
- 100 – Килиан Мбаппе
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