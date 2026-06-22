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Чемпионат мира
22 июня 2026, 23:08 | Обновлено 22 июня 2026, 23:09
219
0

Мбаппе станет 10-м игроком, сыгравшим 100 матчей за сборную Франции

Вспомним топ-10 футболистов с самым большим количеством поединков в составе французской сборной

22 июня 2026, 23:08 | Обновлено 22 июня 2026, 23:09
219
0
Мбаппе станет 10-м игроком, сыгравшим 100 матчей за сборную Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Матч против сборной Ирака во втором туре ЧМ-2026 станет для нападающего Реала Килиана Мбаппе юбилейным, 100-м за национальную сборную Франции.

Форвард станет 10-м игроком в истории французской сборной, кому подчинилась отметка в 100+ поединков.

Напомним, что рекорд сборной Франции по количеству сыгранных матчей принадлежит Уго Льорису – 145.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Франции

  • 145 – Уго Льорис
  • 142 – Лилиан Тюрям
  • 137 – Антуан Гризманн
  • 137 – Оливье Жира
  • 123 – Тьерри Анри
  • 116 – Марсель Десаи
  • 108 – Зинедин Зидан
  • 107 – Патрик Виейра
  • 103 – Дидье Дешам
  • 100 – Килиан Мбаппе
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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