Появились новые подробности о будущем Цыганкова. Не все так просто

Будущее украинского вингера Виктора Цыганкова остается неопределенным. Несмотря на многочисленные сообщения в СМИ, окончательное решение о возможном переходе игрока в «Трабзонспор» пока не принято.

По информации источника, руководство турецкого клуба продолжает ждать окончательного ответа от футболиста и его представителей. В то же время источники подчеркивают, что информация о якобы уже принятом решении Цыганкова не соответствует действительности.

Переговорный процесс между сторонами продолжается, а шансы на успешное завершение трансфера, как и раньше, остаются высокими. Основной причиной задержки является желание самого игрока тщательно проанализировать все имеющиеся варианты продолжения карьеры и не торопиться с окончательным выбором.

Напомним, контракт Цыганкова с «Жироной» действует до лета 2027 года, а интерес к украинцу также приписывают нескольким клубам из других чемпионатов.