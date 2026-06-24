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Испания
24 июня 2026, 03:32 |
349
0

Появились новые подробности о будущем Цыганкова. Не все так просто

Виктор пока не принял окончательного решения

24 июня 2026, 03:32 |
349
0
Появились новые подробности о будущем Цыганкова. Не все так просто
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Будущее украинского вингера Виктора Цыганкова остается неопределенным. Несмотря на многочисленные сообщения в СМИ, окончательное решение о возможном переходе игрока в «Трабзонспор» пока не принято.

По информации источника, руководство турецкого клуба продолжает ждать окончательного ответа от футболиста и его представителей. В то же время источники подчеркивают, что информация о якобы уже принятом решении Цыганкова не соответствует действительности.

Переговорный процесс между сторонами продолжается, а шансы на успешное завершение трансфера, как и раньше, остаются высокими. Основной причиной задержки является желание самого игрока тщательно проанализировать все имеющиеся варианты продолжения карьеры и не торопиться с окончательным выбором.

Напомним, контракт Цыганкова с «Жироной» действует до лета 2027 года, а интерес к украинцу также приписывают нескольким клубам из других чемпионатов.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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