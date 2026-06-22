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  4. Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Испания
22 июня 2026, 22:02 |
4743
6

Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб

В Турции уверены, что Виктор перейдет в «Трабзонспор»

22 июня 2026, 22:02 |
4743
6 Comments
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Будущее украинского вингера Виктора Цыганкова определится уже в ближайшее время. В Турции уверены, что футболист близок к переходу в «Трабзонспор».

Журналист Халук Айилдыз заявил, что клуб давно следит за украинцем и сейчас находится на финальной стадии переговоров.

«Цыганков – футболист, за которым «Трабзонспор» наблюдает уже давно. Думаю, клуб завершит этот трансфер, они очень близки к этому. Я бы сказал, что сделка практически готова. Считаю, что «Трабзонспор» подпишет этого игрока на 99,9%», – сказал Айилдыз.

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Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги трансферы Жирона Трабзонспор
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 6
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Олійченко 🙈🙉🙊.
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+9
Вибачюся? А чим цей клуб так знаменит? Він що Лігу чемпіонів вигрвав. Чи тільки в турції постійно бодався за чемпіонствао? Ну бля... так знаменит, що й кольорів його ніхто не знає. Ну може Ердоган знає?
Ответить
+6
Максимум на відпочинок  в Туреччину на 99,9% 
Ответить
+3
Циганкову икается целый день) и каждый день
Ответить
+3
олійченко....  твіттер......
Ответить
+3
Очень знаменитый 
Ответить
+2
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