Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
В Турции уверены, что Виктор перейдет в «Трабзонспор»
Будущее украинского вингера Виктора Цыганкова определится уже в ближайшее время. В Турции уверены, что футболист близок к переходу в «Трабзонспор».
Журналист Халук Айилдыз заявил, что клуб давно следит за украинцем и сейчас находится на финальной стадии переговоров.
«Цыганков – футболист, за которым «Трабзонспор» наблюдает уже давно. Думаю, клуб завершит этот трансфер, они очень близки к этому. Я бы сказал, что сделка практически готова. Считаю, что «Трабзонспор» подпишет этого игрока на 99,9%», – сказал Айилдыз.
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