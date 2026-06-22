Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб

Будущее украинского вингера Виктора Цыганкова определится уже в ближайшее время. В Турции уверены, что футболист близок к переходу в «Трабзонспор».

Журналист Халук Айилдыз заявил, что клуб давно следит за украинцем и сейчас находится на финальной стадии переговоров.

«Цыганков – футболист, за которым «Трабзонспор» наблюдает уже давно. Думаю, клуб завершит этот трансфер, они очень близки к этому. Я бы сказал, что сделка практически готова. Считаю, что «Трабзонспор» подпишет этого игрока на 99,9%», – сказал Айилдыз.