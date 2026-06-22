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  4. Александра ОЛЕЙНИКОВА: «По любой логике этого не должно произойти»
WTA
22 июня 2026, 22:24 |
1028
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Александра ОЛЕЙНИКОВА: «По любой логике этого не должно произойти»

Украинская теннисистка прокомментировала попадание в топ-50 рейтинга WTA

22 июня 2026, 22:24 |
1028
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Александра ОЛЕЙНИКОВА: «По любой логике этого не должно произойти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 49) прокомментировала попадание в топ-50 рейтинга WTA:

«Наверное, не всё, что происходит, нужно понимать.

Ровно год назад я впервые попала на турнир Большого шлема – в квалификацию Уимблдона. Тогда я подумала: «Моя карьера состоялась».

Я всегда считала себя способной к теннису, но никогда не могла представить, что смогу соперничать на самом высоком уровне с людьми, которые годами систематически работают, инвестируют в себя и последовательно строят собственную карьеру. По любой логике этого не должно было произойти.

У меня не было таких возможностей.

Но если быть совсем откровенной, когда-то очень близкий мне человек, с самыми лучшими намерениями, сказал обо мне: «Она не спортсменка по менталитету». Тогда меня это задело, а сейчас я могу только на сто процентов это подтвердить.

Топ-50 мира и топ-3 Украины – невероятный результат, но для меня он порождает лишь ещё больше внутренних вопросов и вызовов. Я часто поступаю нерационально, не оптимально для карьеры, не так, как следовало бы. Эмоции во мне часто берут верх над дисциплиной. Но на это есть причины, и, думаю, именно они позволили мне достичь чего-то, что уже навсегда останется со мной.

Сейчас мне хочется поблагодарить моих близких. Тех, кто смотрит каждый мой матч, радуется и переживает за меня больше, чем я сама. Тем, кого я шокирую глупостями, которые регулярно вытворяю, пытаясь сделать лучше или просто «порадовать», отбрасывая разум и взвешенность.

Потому что когда я остаюсь без ответов и чувствую себя растерянной, а это случается очень часто, именно в вас я нахожу причины и мотивацию двигаться дальше. Вы становитесь моей опорой.

Не знаю, что будет дальше, насколько ещё смогу развиться и сколько ещё буду играть.

Если вернуться на год назад, тогда я очень сильно разочаровалась в том, что происходит в современном теннисе. Я знаю, что никогда не смогу подойти к спорту системно. Это уже не вопрос возможностей – теперь они у меня есть. Просто в моей голове они нужны не для этого.

Но пока я каким-то образом могу играть на крупнейших турнирах мира, я знаю одно: воспользуюсь каждой возможностью, чтобы говорить и делать то, что считаю правильным».

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Дмитрий Вус Источник: Instagram
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Комментарии 2
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Як Людина вона ідеальна на100%,як спортсменка хороша на 90%,але спортивну сторону може покращити 
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+2
Давай Саша, ти здатна на більше!
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