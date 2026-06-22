Австрия стала 12-м соперником, которому Месси забил на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обновил свой рекорд чемпионатов мира по количеству соперников, в ворота которых он забивал голы.

Австрия стала 12-й сборной, в ворота которой забивал аргентинец.

Сборные, в ворота которых Лионель Месси забивал на чемпионатах мира

Нигерия (3)

Алжир (3)

Франция (2)

Сербия и Черногория

Босния и Герцеговина

Иран

Саудовская Аравия

Мексика

Австралия

Нидерланды

Хорватия

Австрия

Игроки с самым большим количеством соперников, в ворота которых забивали голы на чемпионатах мира