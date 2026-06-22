Чемпионат мира22 июня 2026, 21:24 | Обновлено 22 июня 2026, 21:25
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Австрия стала 12-м соперником, которому Месси забил на чемпионатах мира
Это стало новым рекордом мировых первенств
22 июня 2026, 21:24 | Обновлено 22 июня 2026, 21:25
272
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обновил свой рекорд чемпионатов мира по количеству соперников, в ворота которых он забивал голы.
Австрия стала 12-й сборной, в ворота которой забивал аргентинец.
Сборные, в ворота которых Лионель Месси забивал на чемпионатах мира
- Нигерия (3)
- Алжир (3)
- Франция (2)
- Сербия и Черногория
- Босния и Герцеговина
- Иран
- Саудовская Аравия
- Мексика
- Австралия
- Нидерланды
- Хорватия
- Австрия
Игроки с самым большим количеством соперников, в ворота которых забивали голы на чемпионатах мира
- 12 – Лионель Месси (Аргентина)
- 10 – Юрген Клинсманн (Германия)
- 10 – Роналдо (Бразилия)
- 10 – Мирослав Клозе (Германия)
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