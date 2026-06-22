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Чемпионат мира
22 июня 2026, 21:24 | Обновлено 22 июня 2026, 21:25
272
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Австрия стала 12-м соперником, которому Месси забил на чемпионатах мира

Это стало новым рекордом мировых первенств

22 июня 2026, 21:24 | Обновлено 22 июня 2026, 21:25
272
1 Comments
Австрия стала 12-м соперником, которому Месси забил на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обновил свой рекорд чемпионатов мира по количеству соперников, в ворота которых он забивал голы.

Австрия стала 12-й сборной, в ворота которой забивал аргентинец.

Сборные, в ворота которых Лионель Месси забивал на чемпионатах мира

  • Нигерия (3)
  • Алжир (3)
  • Франция (2)
  • Сербия и Черногория
  • Босния и Герцеговина
  • Иран
  • Саудовская Аравия
  • Мексика
  • Австралия
  • Нидерланды
  • Хорватия
  • Австрия

Игроки с самым большим количеством соперников, в ворота которых забивали голы на чемпионатах мира

  • 12 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 10 – Юрген Клинсманн (Германия)
  • 10 – Роналдо (Бразилия)
  • 10 – Мирослав Клозе (Германия)
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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А це також має значення? А якщо хтось в 2-3 фіналах забив по одному вирішальному голу, і клав на ці 11-22 збірні. Про що мова? Про то, що підарам нашим нема паро розмовляти, бо в футболі - профани, а не профі
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