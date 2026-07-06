Андрей Воронин разозлил украинцев своим поступком в отношении россиянина

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин привлек внимание болельщиков после публикации совместного фото с экс-игроком сборной россии Федором Смоловым.

После начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Смолов опубликовал обращение с призывом прекратить войну. Однако в дальнейшем футболист практически не комментировал эту тему публично. Впоследствии также появилась информация, что соответствующий пост был удален с его страницы.

Несмотря на это, российский нападающий продолжил карьеру в местном чемпионате. Сейчас он играет в медиафутбольных турнирах в россии.

Сам Воронин после начала полномасштабной войны покинул россию и открыто осудил агрессию против Украины.