Андрей Воронин разозлил украинцев своим поступком в отношении россиянина
Андрей встретился со Смоловым
Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин привлек внимание болельщиков после публикации совместного фото с экс-игроком сборной россии Федором Смоловым.
После начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Смолов опубликовал обращение с призывом прекратить войну. Однако в дальнейшем футболист практически не комментировал эту тему публично. Впоследствии также появилась информация, что соответствующий пост был удален с его страницы.
Несмотря на это, российский нападающий продолжил карьеру в местном чемпионате. Сейчас он играет в медиафутбольных турнирах в россии.
Сам Воронин после начала полномасштабной войны покинул россию и открыто осудил агрессию против Украины.
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