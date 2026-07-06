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06 июля 2026, 05:32 |
1062
0

Андрей Воронин разозлил украинцев своим поступком в отношении россиянина

Андрей встретился со Смоловым

06 июля 2026, 05:32 |
1062
0
Андрей Воронин разозлил украинцев своим поступком в отношении россиянина
УАФ. Андрей Воронин
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Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин привлек внимание болельщиков после публикации совместного фото с экс-игроком сборной россии Федором Смоловым.

После начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Смолов опубликовал обращение с призывом прекратить войну. Однако в дальнейшем футболист практически не комментировал эту тему публично. Впоследствии также появилась информация, что соответствующий пост был удален с его страницы.

Несмотря на это, российский нападающий продолжил карьеру в местном чемпионате. Сейчас он играет в медиафутбольных турнирах в россии.

Сам Воронин после начала полномасштабной войны покинул россию и открыто осудил агрессию против Украины.

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