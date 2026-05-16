Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ВОРОНИН: «У меня есть вопросы по поводу интеллекта этого украинца»
Англия
16 мая 2026, 07:32 |
1760
1

Андрей ВОРОНИН: «У меня есть вопросы по поводу интеллекта этого украинца»

Бывший футболист – о Михаиле Мудрике

16 мая 2026, 07:32 |
1760
1 Comments
Андрей ВОРОНИН: «У меня есть вопросы по поводу интеллекта этого украинца»
УАФ. Андрей Воронин

Бывший игрок «Ливерпуля» и «Байера» Андрей Воронин высказался о вингере «Челси» и сборной Украины Михаиле Мудрике.

«Глядя со стороны, у меня возникают вопросы относительно интеллекта и ментальности Михаила. Лично я вижу Мудрика в немного другой роли на футбольном поле и на другой позиции. Мне кажется, что там он смог бы больше раскрыться и реализовать себя», – сказал Воронин.

Ранее бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин рассказал, что в свое время Андрей Шевченко предлагал ему войти в тренерский штаб сборной Украины.

По теме:
Полтава – Динамо. Текстовая трансляция матча
Металлист 1925 – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Где смотреть онлайн финал Кубка Англии Челси – Манчестер Сити
Андрей Воронин чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В скандальном деле Ермака упомянули и Сергея Реброва
Футбол | 16 мая 2026, 06:32 0
В скандальном деле Ермака упомянули и Сергея Реброва
В скандальном деле Ермака упомянули и Сергея Реброва

Проливается свет на дело бывшего главы Офиса президента

Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
Футбол | 15 мая 2026, 11:11 7
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка
Динамо определилось с тренером на сезон 2026/27. Известно, что ждет Костюка

Руководство киевского клуба решило продлить сотрудничество с украинским специалистом на два года

Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Футбол | 15.05.2026, 12:40
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
Прогнозный посев в еврокубках. С какой корзины будет сеяться Шахтер в ЛЧ?
ФОТО. Забарный провел вечер в Париже с украинским музыкантом
Футбол | 16.05.2026, 00:40
ФОТО. Забарный провел вечер в Париже с украинским музыкантом
ФОТО. Забарный провел вечер в Париже с украинским музыкантом
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Футбол | 15.05.2026, 10:25
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
На іншій позиції на футбольному полі? Я теж так бачу. На газонокосарці, за кермом , рівняє газон.
Ответить
+2
Популярные новости
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Ига Свентек. Ночной триллер в Риме. Видеообзор матча
15.05.2026, 01:45
Теннис
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Риме
14.05.2026, 21:01 12
Теннис
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 2
Футбол
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
Футболист Динамо, отказавшийся играть в Украине, получил плохую новость
14.05.2026, 08:48 16
Футбол
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
Стартовал ЧМ по хоккею. Суперматч Канада – Швеция, победа Финляндии
15.05.2026, 21:25 3
Хоккей
Костюк попросил Суркиса подписать лидера клуба УПЛ. Известен результат
Костюк попросил Суркиса подписать лидера клуба УПЛ. Известен результат
14.05.2026, 10:37 4
Футбол
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
Новичок донецкого Шахтера отказался выступать за клуб
14.05.2026, 09:15
Футбол
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
Бой Усик – Верховен претерпел неожиданные изменения
15.05.2026, 09:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем