Андрей ВОРОНИН: «У меня есть вопросы по поводу интеллекта этого украинца»

Бывший игрок «Ливерпуля» и «Байера» Андрей Воронин высказался о вингере «Челси» и сборной Украины Михаиле Мудрике.

«Глядя со стороны, у меня возникают вопросы относительно интеллекта и ментальности Михаила. Лично я вижу Мудрика в немного другой роли на футбольном поле и на другой позиции. Мне кажется, что там он смог бы больше раскрыться и реализовать себя», – сказал Воронин.

Ранее бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин рассказал, что в свое время Андрей Шевченко предлагал ему войти в тренерский штаб сборной Украины.