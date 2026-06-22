С пенальти не складывается. Удивительная статистика Месси на ЧМ
Не забил уже три пенальти на чемпионатах мира
В матче группового турнира ЧМ-2026 между Аргентиной и Австрией форвард Лионель Месси получил возможность исполнить пенальти и войти в историю.
Игрок мог забить свой 17-й гол на чемпионатах мира и стать лучшим бомбардиром в истории.
Однако Месси не реализовал пенальти. Интересно, что у Лионеля не слишком хорошо складываются отношения с пенальти на чемпионатах мира.
Нападающий не реализовал три попытки из семи в матчах ЧМ (не учитывая послематчевые пенальти).
И стал первым игроком, кто не реализовал пенальти на ЧМ-2026.
Lionel Messi is the first player to miss a penalty at the 2026 FIFA World Cup. ❌ pic.twitter.com/e0L3vESVqM— Squawka (@Squawka) June 22, 2026
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