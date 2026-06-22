Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С пенальти не складывается. Удивительная статистика Месси на ЧМ
Чемпионат мира
22 июня 2026, 20:28 |
834
3

С пенальти не складывается. Удивительная статистика Месси на ЧМ

Не забил уже три пенальти на чемпионатах мира

22 июня 2026, 20:28 |
834
3 Comments
С пенальти не складывается. Удивительная статистика Месси на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В матче группового турнира ЧМ-2026 между Аргентиной и Австрией форвард Лионель Месси получил возможность исполнить пенальти и войти в историю.

Игрок мог забить свой 17-й гол на чемпионатах мира и стать лучшим бомбардиром в истории.

Однако Месси не реализовал пенальти. Интересно, что у Лионеля не слишком хорошо складываются отношения с пенальти на чемпионатах мира.

Нападающий не реализовал три попытки из семи в матчах ЧМ (не учитывая послематчевые пенальти).

И стал первым игроком, кто не реализовал пенальти на ЧМ-2026.

По теме:
Единолично! Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира
ВИДЕО. Легенда: как Месси забил в ворота Австрии и вывел Аргентину вперед
33-й в карьере. Все соперники, против которых Месси не реализовал пенальти
Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Слежка «Штази» и величайшая сенсация ЧМ: матч ФРГ и ГДР
Футбол | 22 июня 2026, 13:21 9
Слежка «Штази» и величайшая сенсация ЧМ: матч ФРГ и ГДР
Слежка «Штази» и величайшая сенсация ЧМ: матч ФРГ и ГДР

52 года назад состоялся единственный в истории официальный матч между сборными ФРГ и ГДР

ОФИЦИАЛЬНО. У сборной Украины U-21 будет новый тренер
Футбол | 22 июня 2026, 17:59 0
ОФИЦИАЛЬНО. У сборной Украины U-21 будет новый тренер
ОФИЦИАЛЬНО. У сборной Украины U-21 будет новый тренер

Мельгоса покинул молодежную сборную Украины

Мудрик поставил на место девушку
Футбол | 22.06.2026, 08:31
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Футбол | 22.06.2026, 10:38
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Футбол | 22.06.2026, 00:02
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Динамо за два дня заработало 4,5 млн евро. Продало игроков конкурентам
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Надто близько,ворота завеликі. Далі відходити треба, з-за штрафного бити. Ну, або з лінії воріт ;)
Ответить
0
Він тренував якось пеналі, але.... бог бачить з гори все і тому - жопа. Не пізд... до матчу.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
22.06.2026, 09:07 14
Футбол
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
Динамо хочет подписать голеадора из топ-клуба. Как играет этот футболист?
21.06.2026, 10:05 22
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба объявили о объединении
ОФИЦИАЛЬНО. Два украинских клуба объявили о объединении
20.06.2026, 19:35
Футзал
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
Динамо – Славия – 1:1. Спасительный гол Волошина. Видео голов и обзор
20.06.2026, 19:41 5
Футбол
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
Прыжки в высоту. Ярослава Магучих выиграла соревнования в Нидерландах
21.06.2026, 16:35 3
Другие виды
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
Динамо готовит еще один трансфер после подписания Кендзеры
20.06.2026, 23:15 5
Футбол
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
22.06.2026, 05:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем