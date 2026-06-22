С пенальти не складывается. Удивительная статистика Месси на ЧМ

В матче группового турнира ЧМ-2026 между Аргентиной и Австрией форвард Лионель Месси получил возможность исполнить пенальти и войти в историю.

Игрок мог забить свой 17-й гол на чемпионатах мира и стать лучшим бомбардиром в истории.

Однако Месси не реализовал пенальти. Интересно, что у Лионеля не слишком хорошо складываются отношения с пенальти на чемпионатах мира.

Нападающий не реализовал три попытки из семи в матчах ЧМ (не учитывая послематчевые пенальти).

И стал первым игроком, кто не реализовал пенальти на ЧМ-2026.