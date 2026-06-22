Легендарный Лионель Месси не реализовал пенальти в матче 2-го тура группы I чемпионата мира 2026 между сборными Аргентины и Австрии.

На 9-й минуте Месси пробил мимо ворот с 11-метровой точки. Лео упустил возможность оформить 17-й гол на мундиалях и единолично стать лучшим бомбардиром в истории турнира.

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Рефери назначил пенальти после того, как защитники австрийской команды – Штефан Пош и Ксавер Шлагер – синхронно сфолили против Лаутаро Мартинеса в своей штрафной площади.

У Лео уже есть голы на этом ЧМ. В 1-м туре Месси оформил хет-трик в ворота сборной Алжира (3:0).

Встреча Аргентины и Австрии стартовала 22 июня в 20:00 по Киеву Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне.

❗️ ВИДЕО. Месси не реализовал пенальти на старте матча ЧМ Аргентина – Австрия

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