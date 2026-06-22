Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Месси не реализовал пенальти на старте матча ЧМ Аргентина – Австрия
Чемпионат мира
22 июня 2026, 20:14 | Обновлено 22 июня 2026, 20:23
1132
3

ВИДЕО. Месси не реализовал пенальти на старте матча ЧМ Аргентина – Австрия

Лионель пробил мимо ворот с 11-й метровой точки на 9-й минуте поединка 2-го тура ЧМ-2026

22 июня 2026, 20:14 | Обновлено 22 июня 2026, 20:23
1132
3 Comments
ВИДЕО. Месси не реализовал пенальти на старте матча ЧМ Аргентина – Австрия
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Легендарный Лионель Месси не реализовал пенальти в матче 2-го тура группы I чемпионата мира 2026 между сборными Аргентины и Австрии.

На 9-й минуте Месси пробил мимо ворот с 11-метровой точки. Лео упустил возможность оформить 17-й гол на мундиалях и единолично стать лучшим бомбардиром в истории турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Рефери назначил пенальти после того, как защитники австрийской команды – Штефан Пош и Ксавер Шлагер – синхронно сфолили против Лаутаро Мартинеса в своей штрафной площади.

У Лео уже есть голы на этом ЧМ. В 1-м туре Месси оформил хет-трик в ворота сборной Алжира (3:0).

Встреча Аргентины и Австрии стартовала 22 июня в 20:00 по Киеву Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне.

❗️ ВИДЕО. Месси не реализовал пенальти на старте матча ЧМ Аргентина – Австрия

Фотогалерея момента

messi-ne-zabil-penalti-v-vorota-avstrii-argentina-avstriya-chm-2026
messi-ne-zabil-penalti-v-vorota-avstrii-argentina-avstriya-chm-2026-foto-1
messi-ne-zabil-penalti-v-vorota-avstrii-argentina-avstriya-chm-2026-foto-2
messi-ne-zabil-penalti-v-vorota-avstrii-argentina-avstriya-chm-2026-foto-3
messi-ne-zabil-penalti-v-vorota-avstrii-argentina-avstriya-chm-2026-foto-4

По теме:
Единолично! Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира
ВИДЕО. Легенда: как Месси забил в ворота Австрии и вывел Аргентину вперед
33-й в карьере. Все соперники, против которых Месси не реализовал пенальти
Лионель Месси видео голов и обзор пенальти ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Австрии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Футбол | 22 июня 2026, 10:22 4
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика
Знаменитый клуб решил взять в аренду Артема Довбика

Украинец может продолжить карьеру в «Трабзонспоре»

РОНАЛДО про Месси: «Величайший. Я в 38 лет уже закончил и весил 120 кг»
Футбол | 22 июня 2026, 17:49 0
РОНАЛДО про Месси: «Величайший. Я в 38 лет уже закончил и весил 120 кг»
РОНАЛДО про Месси: «Величайший. Я в 38 лет уже закончил и весил 120 кг»

Бразилец восхищен игрой аргентинца

Динамо оформит громкий трансфер форварда из топового европейского клуба
Футбол | 22.06.2026, 12:12
Динамо оформит громкий трансфер форварда из топового европейского клуба
Динамо оформит громкий трансфер форварда из топового европейского клуба
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Футбол | 22.06.2026, 10:38
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Милевский отреагировал на то, что Зеленский поставил лукашенко ультиматум
Мудрик поставил на место девушку
Футбол | 22.06.2026, 08:31
Мудрик поставил на место девушку
Мудрик поставил на место девушку
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
В этот знаменательный день! В день 40-летия Руки Бога.
Ответить
0
І не дали воротарю червону за це? Дивно 
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
Обидчица Свитолиной проиграла. Определена финальная пара WTA 500 в Берлине
20.06.2026, 20:37 8
Теннис
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
ПСЖ нашёл новый клуб для Забарного и расставил приоритеты
22.06.2026, 09:07 14
Футбол
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
Всё решил тай-брейк. Украина проиграла матч жизни в Лиге наций
21.06.2026, 11:12 59
Волейбол
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
Таблица ЧМ-2026. Германия выиграла группу E, Кюрасао сотворило историю
21.06.2026, 05:20 1
Футбол
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
Артем Милевский выбрал сторону в конфликте между Украиной и беларусью
22.06.2026, 05:02
Футбол
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
Киевское Динамо подписало нападающего для еврокубков
21.06.2026, 09:12 41
Футбол
В WBC определили нового чемпиона мира, если Усик откажется от титула
В WBC определили нового чемпиона мира, если Усик откажется от титула
21.06.2026, 08:02
Бокс
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
Врач боя Усик – Верховен вынес официальное заключение после скандала
21.06.2026, 10:15 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем