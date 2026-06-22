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  4. «Как для отца...» Костюк отреагировал на женитьбу игроков Динамо
Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 20:17 |
616
0

«Как для отца...» Костюк отреагировал на женитьбу игроков Динамо

Главный тренер Динамо поддержал Пономаренко и Волошина

22 июня 2026, 20:17 |
616
0
«Как для отца...» Костюк отреагировал на женитьбу игроков Динамо
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк
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Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал свадьбы нападающего Матвея Пономаренко с девушкой Дарьей и вингера Назара Волошина с Елизаветой:

«В команде произошли важные события – двое наших игроков поженились. Матвей Пономаренко сделал это в конце сезона, а Назар Волошин – во время отпуска. Считаю, что они сделали очень важный шаг в жизни. Речь идет о взрослении, о новом уровне ответственности. Теперь ребята отвечают не только за себя, но и за свои семьи.

Для меня, как для наставника, а в определенном смысле и как для отца, ведь я работаю с ними еще с 16–17 лет, это очень существенный показатель их становления как личностей. Верю, что этот новый этап в жизни вдохновит их, придаст мотивации и поможет еще ответственнее относиться к своему делу – как на футбольном поле, так и за его пределами».

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Матвей Пономаренко Назар Волошин (Динамо) Игорь Костюк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Елизавета Кандыба
Дмитрий Вус Источник: ФК Динамо Киев
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