«Как для отца...» Костюк отреагировал на женитьбу игроков Динамо

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал свадьбы нападающего Матвея Пономаренко с девушкой Дарьей и вингера Назара Волошина с Елизаветой:

«В команде произошли важные события – двое наших игроков поженились. Матвей Пономаренко сделал это в конце сезона, а Назар Волошин – во время отпуска. Считаю, что они сделали очень важный шаг в жизни. Речь идет о взрослении, о новом уровне ответственности. Теперь ребята отвечают не только за себя, но и за свои семьи.

Для меня, как для наставника, а в определенном смысле и как для отца, ведь я работаю с ними еще с 16–17 лет, это очень существенный показатель их становления как личностей. Верю, что этот новый этап в жизни вдохновит их, придаст мотивации и поможет еще ответственнее относиться к своему делу – как на футбольном поле, так и за его пределами».