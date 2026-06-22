Новичок Вереса БЛЕР: «Ехал в Украину 35 часов, это приятное место»

22-летний австралийский нападающий Натанаэль Блер поделился своими впечатлениями от перехода в ровенский «Верес».

Игрок юношеской сборной Австралии в понедельник, 22 июня, подписал с украинским клубом трехлетний контракт.

– Насколько долгим был твой путь в Украину?

– Я, конечно, летел из Сиднея, поэтому у меня было два перелета в Польшу, а потом я поехал в Украину. В общей сложности это заняло около 35 часов.

– Как тебе Украина?

– Да, здесь красиво. Поездка из Польши была действительно приятной. Всюду зелень, замечательные люди и красивая архитектура. Это приятное место, поэтому я с нетерпением жду начала.

– Какова твоя главная цель в «Вересе»?

– Как нападающий я всегда стремлюсь забивать голы и надеюсь, что смогу делать это здесь. И надеюсь, это принесет успех команде.

– И скажи, пожалуйста, несколько слов для наших болельщиков.

– Радуйтесь, потому что я буду упорно работать для вас, ребята. И надеюсь, что мы сможем добиться результатов благодаря моим голам. Вперёд, «Верес»!

Для Блера «Верес» стал первым европейским клубом в карьере. До этого нападающий играл исключительно в составе австралийских команд.