Новичок Вереса БЛЕР: «Ехал в Украину 35 часов, это приятное место»
Австралиец хочет забить много голов за ровенский клуб
22-летний австралийский нападающий Натанаэль Блер поделился своими впечатлениями от перехода в ровенский «Верес».
Игрок юношеской сборной Австралии в понедельник, 22 июня, подписал с украинским клубом трехлетний контракт.
– Насколько долгим был твой путь в Украину?
– Я, конечно, летел из Сиднея, поэтому у меня было два перелета в Польшу, а потом я поехал в Украину. В общей сложности это заняло около 35 часов.
– Как тебе Украина?
– Да, здесь красиво. Поездка из Польши была действительно приятной. Всюду зелень, замечательные люди и красивая архитектура. Это приятное место, поэтому я с нетерпением жду начала.
– Какова твоя главная цель в «Вересе»?
– Как нападающий я всегда стремлюсь забивать голы и надеюсь, что смогу делать это здесь. И надеюсь, это принесет успех команде.
– И скажи, пожалуйста, несколько слов для наших болельщиков.
– Радуйтесь, потому что я буду упорно работать для вас, ребята. И надеюсь, что мы сможем добиться результатов благодаря моим голам. Вперёд, «Верес»!
Для Блера «Верес» стал первым европейским клубом в карьере. До этого нападающий играл исключительно в составе австралийских команд.
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