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  4. Стала известна первая соперница Подрез в квалификации Уимблдона-2026
Уимблдон
22 июня 2026, 16:51 |
462
4

Стала известна первая соперница Подрез в квалификации Уимблдона-2026

Вероника встретится с Аранчей Рус в 1-м раунде травяного мейджора

22 июня 2026, 16:51 |
462
4 Comments
Стала известна первая соперница Подрез в квалификации Уимблдона-2026
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Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 144) сыграет в квалификации Уимблдонского турнира 2026.

В 1-м раунде отбора украинка встретится с Аранчей Рус (Нидерланды, WTA 178). Это будет первое очное противостояние соперниц.

Встреча Вероники и Аранчи состоится 23 июня. Для Подрез это будет дебютное выступление на Уимблдоне и второе в квалификации Grand Slam.

Если Подрез выйдет во второй круг, то поборется либо с Марией Тимофеевой, либо с Уитни Осигве.

Украину в основной сетке Уимблдона гарантировано представят семь теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Александра Олейникова, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Ангелина Калинина.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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 У принципі, усі суперниці грунтовички. Але у Вероніка після Руану поки ще прийшла до тями, тому варто просто дивитися й вірити
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+1
Рус потрібно проходити, вона наразі нульова, а далі як вийде.
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0
Перша спроба на траві?Хай щастить!
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0
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