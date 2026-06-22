Стала известна первая соперница Подрез в квалификации Уимблдона-2026
Вероника встретится с Аранчей Рус в 1-м раунде травяного мейджора
Украинская теннисистка Вероника Подрез (WTA 144) сыграет в квалификации Уимблдонского турнира 2026.
В 1-м раунде отбора украинка встретится с Аранчей Рус (Нидерланды, WTA 178). Это будет первое очное противостояние соперниц.
Встреча Вероники и Аранчи состоится 23 июня. Для Подрез это будет дебютное выступление на Уимблдоне и второе в квалификации Grand Slam.
Если Подрез выйдет во второй круг, то поборется либо с Марией Тимофеевой, либо с Уитни Осигве.
Украину в основной сетке Уимблдона гарантировано представят семь теннисисток: Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Александра Олейникова, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур и Ангелина Калинина.
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