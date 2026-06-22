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  4. Тоттенхэм готовит 70 млн евро за новичка сборной Португалии
Англия
22 июня 2026, 17:28 |
381
0

Тоттенхэм готовит 70 млн евро за новичка сборной Португалии

Матеуш Фернандес может покинуть Вест Хэм этим летом

22 июня 2026, 17:28 |
381
0
Тоттенхэм готовит 70 млн евро за новичка сборной Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеуш Фернандеш
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Лондонский «Тоттенхэм» активно включился в борьбу за 21-летнего полузащитника «Вест Хэма» и сборной Португалии Матеуша Фернандеша.

Как сообщает известный инсайдер Никола Скира, руководство «шпор» готовится предложить «молотобойцам» 70 миллионов евро за игрока. В то же время на Фернандеша также претендуют «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

В прошлом сезоне Матеуш принял участие в 42 матчах за «Вест Хэм», в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его команда финишировала на 18-м месте в АПЛ и вылетела в Чемпионшип. В марте Фернандеш дебютировал в составе сборной Португалии.

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Вест Хэм Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Матеуш Фернандеш трансферы Николо Скира
Андрей Плыгун Источник: Николо Скира
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