Тоттенхэм готовит 70 млн евро за новичка сборной Португалии

Лондонский «Тоттенхэм» активно включился в борьбу за 21-летнего полузащитника «Вест Хэма» и сборной Португалии Матеуша Фернандеша.

Как сообщает известный инсайдер Никола Скира, руководство «шпор» готовится предложить «молотобойцам» 70 миллионов евро за игрока. В то же время на Фернандеша также претендуют «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

В прошлом сезоне Матеуш принял участие в 42 матчах за «Вест Хэм», в которых забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его команда финишировала на 18-м месте в АПЛ и вылетела в Чемпионшип. В марте Фернандеш дебютировал в составе сборной Португалии.