Англия22 июня 2026, 15:15 | Обновлено 22 июня 2026, 16:05
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У Рэшфорда появился новый вариант продолжения карьеры
Английский вингер может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Тоттенхэм»
22 июня 2026, 15:15 | Обновлено 22 июня 2026, 16:05
893
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Английский вингер Маркус Рэшфорд может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Тоттенхэм». Об этом сообщает Питэр Холл.
По информации источника, лондонский клуб готовится начать переговоры по 28-летнему футболисту, при этом не намерен активировать клаусулу в размере 40 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Маркус Рэшфорд на правах аренды защищал цвета «Барселоны» – 49 матчей на клубном уровне, 14 голов и 14 голевых передач.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» нацелился на звездного форварда.
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