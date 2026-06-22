У Рэшфорда появился новый вариант продолжения карьеры

Английский вингер Маркус Рэшфорд может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Тоттенхэм». Об этом сообщает Питэр Холл.

По информации источника, лондонский клуб готовится начать переговоры по 28-летнему футболисту, при этом не намерен активировать клаусулу в размере 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Маркус Рэшфорд на правах аренды защищал цвета «Барселоны» – 49 матчей на клубном уровне, 14 голов и 14 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» нацелился на звездного форварда.