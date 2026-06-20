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Англия
20 июня 2026, 20:45 | Обновлено 20 июня 2026, 20:50
918
0

Манчестер Юнайтед нацелился на звездного форварда. 130 миллионов фунтов

Карьеру в английском гранде может продолжить Виктор Осимхен из «Галатасарая»

20 июня 2026, 20:45 | Обновлено 20 июня 2026, 20:50
918
0
Манчестер Юнайтед нацелился на звездного форварда. 130 миллионов фунтов
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен
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Нигерийский нападающий Виктор Осимхен может перебраться из «Галатасарая» в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Team Talk.

По информации источника, 27-летний футболист водит в шорт-лист английского гранда среди атакующих футболистов. Турецкий клуб готов попрощаться с футболистом за 130 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне на счету Виктора Осимхена 33 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 22 результативными ударами и 8 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» нацелился на вингера «Вест Хэма».

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Даниил Кирияка Источник: TeamTalk
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