Манчестер Юнайтед нацелился на вингера Вест Хэма

Нидерландский вингер «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилл привлекает внимание «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Дэвид Орнштейн.

По информации источника, «красные дьяволы» сделали запрос по 24-летнему футболисту. Сумма потенциальной сделки составляет около 50 миллионов евро. Нидерландец является одним из нескольких вариантов английского гранда на усиление позиции вингера.

В прошедшем сезоне на счету Крисенсио Саммервилля 34 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника «Борнмута».