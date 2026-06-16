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Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 17:20 | Обновлено 16 июня 2026, 17:57
187
0

Манчестер Юнайтед нацелился на вингера Вест Хэма

Крисенсио Саммервилл привлекает внимание «красных дьяволов»

16 июня 2026, 17:20 | Обновлено 16 июня 2026, 17:57
187
0
Манчестер Юнайтед нацелился на вингера Вест Хэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Крисенсио Саммервилл
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Нидерландский вингер «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилл привлекает внимание «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Дэвид Орнштейн.

По информации источника, «красные дьяволы» сделали запрос по 24-летнему футболисту. Сумма потенциальной сделки составляет около 50 миллионов евро. Нидерландец является одним из нескольких вариантов английского гранда на усиление позиции вингера.

В прошедшем сезоне на счету Крисенсио Саммервилля 34 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника «Борнмута».

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Крисенсио Саммервилл трансферы трансферы УПЛ Вест Хэм Манчестер Юнайтед
Даниил Кирияка Источник: The Athletic
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