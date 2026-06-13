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Англия
13 июня 2026, 18:19 | Обновлено 13 июня 2026, 18:23
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0

Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании полузащитника Борнмута

Карьеру в английском гранде может продолжить Тайлер Адамс

13 июня 2026, 18:19 | Обновлено 13 июня 2026, 18:23
444
0
Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании полузащитника Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайлер Адамс
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Американский полузащитник «Борнмута» Тайлер Адамс привлекает внимание «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Mail Sport.

По информации источника, английский гранд рассматривает подписание 25-летнего футболиста. Переговоры между сторонами не идут, «манкунианцы» рассчитывают, что потенциальная сделка может быть заключена после чемпионата мира.

В прошедшем сезоне на счету Тайлера Адамса 26 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» попрощался с Джейдоном Санчо.

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Даниил Кирияка Источник: Daily Mail
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