Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании полузащитника Борнмута

Американский полузащитник «Борнмута» Тайлер Адамс привлекает внимание «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Mail Sport.

По информации источника, английский гранд рассматривает подписание 25-летнего футболиста. Переговоры между сторонами не идут, «манкунианцы» рассчитывают, что потенциальная сделка может быть заключена после чемпионата мира.

В прошедшем сезоне на счету Тайлера Адамса 26 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» попрощался с Джейдоном Санчо.