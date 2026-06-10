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Англия
10 июня 2026, 14:55 | Обновлено 10 июня 2026, 15:00
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0

ОФИЦИАЛЬНО. МЮ бесплатно покинул хавбек. Покупали за 73 млн

Санчо ушел из команды. Вместе с ним Манчестер Юнайтед покинули Каземиро и Маласия

10 июня 2026, 14:55 | Обновлено 10 июня 2026, 15:00
723
0
ОФИЦИАЛЬНО. МЮ бесплатно покинул хавбек. Покупали за 73 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо
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Манчестер Юнайтед на официальном сайте объявил об уходе из команды полузащитника Джейдона Санчо, который стал свободным агентом после истечения контракта.

Последние два сезона игрока провел в арендах в Челси и Астон Вилле.

Санчо перебрался в МЮ из Боруссии Дортмунд за 73 миллиона фунтов, однако за пять лет провел лишь 83 матча и забил 12 голов.

Вместе с Санчо команду покинули Каземиро и Тирелл Маласия, о чем клуб сообщал раньше.

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Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед Каземиро Тирелл Маласия
Иван Зинченко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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