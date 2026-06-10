ОФИЦИАЛЬНО. МЮ бесплатно покинул хавбек. Покупали за 73 млн
Санчо ушел из команды. Вместе с ним Манчестер Юнайтед покинули Каземиро и Маласия
Манчестер Юнайтед на официальном сайте объявил об уходе из команды полузащитника Джейдона Санчо, который стал свободным агентом после истечения контракта.
Последние два сезона игрока провел в арендах в Челси и Астон Вилле.
Санчо перебрался в МЮ из Боруссии Дортмунд за 73 миллиона фунтов, однако за пять лет провел лишь 83 матча и забил 12 голов.
Вместе с Санчо команду покинули Каземиро и Тирелл Маласия, о чем клуб сообщал раньше.
Everyone at the club would like to thank Casemiro, Tyrell and Jadon for their contributions to United and wish them the very best of luck for the future 🤝— Manchester United (@ManUtd) June 10, 2026
Once a Red, always a Red ❤️
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионат мира 2026 в США, Канаде и Мексике стартует 11 июня
Украинка должна была сыграть стартовый матч 9 июня против Мики Стойсавлевич