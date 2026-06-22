В матче с Австрией Месси может побить сразу два исторических рекорда на ЧМ

38-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в сегодняшнем матче с Австрией может побить сразу два исторических рекорда на ЧМ-2026.

В настоящее время аргентинец делит первое место по количеству забитых голов и голевых передач на чемпионатах мира с Мирославом Клозе и Диего Марадоной. На счету Месси 16 голов и 8 результативных пасов на чемпионатах мира. Если Лионель отличится хотя бы одним результативным действием, то станет автором нового рекорда.

Матч Аргентина – Австрия состоится в понедельник, 22 июня. Начало встречи – в 20:00.

Для Месси это уже шестой чемпионат мира в карьере. Он также является действующим чемпионом – Аргентина победила на ЧМ-2022.