Первый на чемпионатах мира. Все хет-трики Лионеля Месси за карьеру
Вспомним каждую команду, против которой аргентинец оформил хет-трик
Во втором туре ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против сборной Австрии.
Напомним, что в матче первого тура аргентинцы победили сборную Алжира со счетом 3:0 благодаря хет-трику Лионеля Месси.
Этот хет-трик стал 61-м в карьере аргентинского нападающего и первым на чемпионатах мира.
Вспомним все команды, против которых Месси оформлял хет-трики.
Все хет-трики Лионеля Месси за карьеру (61)
- 1. Ла Лига, Реал, 2007
- 2. Кубок Испании, Атлетико, 2009
- 3. Ла Лига, Альмерия, 2010
- 4. Ла Лига, Тенерифе, 2010
- 5. Ла Лига, Сарагоса, 2010
- 6. Ла Лига, Валенсия, 2010
- 7. Лига чемпионов, Арсенал, 2010
- 8. Суперкубок Испании, Севилья, 2010
- 9. Лига чемпионов, Виктория, 2011
- 10. Ла Лига, Осасуна, 2011
- 11. Ла Лига, Мальорка, 2011
- 12. Ла Лига, Атлетико, 2011
- 13. Ла Лига, Атлетико, 2011
- 14. Кубок Испании, Бетис, 2011
- 15. Ла Лига, Гранада, 2012
- 16. Лига чемпионов, Байер, 2012
- 17. Ла Лига, Малага, 2012
- 18. Товарищеский матч, сборная Бразилии, 2012
- 19. Ла Лига, Депортиво, 2012
- 20. Ла Лига, Эспаньол, 2012
- 21. Ла Лига, Малага, 2012
- 22. Ла Лига, Валенсия, 2012
- 23. Товарищеский матч, сборная Швейцарии, 2012
- 24. Ла Лига, Валенсия, 2013
- 25. Товарищеский матч, сборная Гватемалы, 2013
- 26. Ла Лига, Осасуна, 2013
- 27. Лига чемпионов, Аякс, 2014
- 28. Ла Лига, Реал, 2014
- 29. Ла Лига, Осасуна, 2014
- 30. Ла Лига, Эспаньол, 2015
- 31. Ла Лига, Депортиво, 2015
- 32. Ла Лига, Леванте, 2015
- 33. Ла Лига, Райо Вальекано, 2015
- 34. Лига чемпионов, АПОЭЛ, 2015
- 35. Ла Лига, Севилья, 2015
- 36. Лига чемпионов, Селтик, 2016
- 37. Ла Лига, Райо Вальекано, 2016
- 38. Ла Лига, Гранада, 2016
- 39. Лига чемпионов, Манчестер Сити, 2016
- 40. Кубок Испании, Валенсия, 2016
- 41. Копа Америка, сборная Панамы, 2016
- 42. Ла Лига, Эйбар, 2017
- 43. Ла Лига, Эспаньол, 2017
- 44. Квалификация к чемпионату мира, сборная Эквадора, 2017
- 45. Ла Лига, Леванте, 2018
- 46. Товарищеский матч, сборная Гаити, 2018
- 47. Ла Лига, Легонес, 2018
- 48. Ла Лига, Депортиво, 2018
- 49. Лига чемпионов, ПСВ, 2018
- 50. Ла Лига, Бетис, 2019
- 51. Ла Лига, Сельта, 2019
- 52. Ла Лига, Мальорка, 2019
- 53. Ла Лига, Севилья, 2019
- 54. Ла Лига, Эйбар, 2020
- 55. Квалификация к чемпионату мира, сборная Боливии, 2021
- 56. Товарищеский матч, сборная Эстонии, 2022
- 57. Товарищеский матч, сборная Кюрасао, 2023
- 58. Квалификация к чемпионату мира, сборная Боливии, 2024
- 59. МЛС, Нью-Ингленд Революшн, 2024
- 60. МЛС, Нэшвилл 2025
- 61. Чемпионат мира, сборная Алжира, 2026
🐐 A detailed yearly breakdown of Lionel Messi’s 61 senior career hat tricks.— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 22, 2026
1. Real Madrid La Liga 2007
2. Atlético de Madrid Copa Del Rey 2009
3. Almeria La Liga 2010
4. Tenerife La Liga 2010
5. Zaragoza La Liga 2010
6. Valencia CF La Liga 2010
7. Arsenal UEFA Champions… pic.twitter.com/8v3B04ZvDO
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