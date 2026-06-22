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Чемпионат мира
22 июня 2026, 10:41 | Обновлено 22 июня 2026, 11:10
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Первый на чемпионатах мира. Все хет-трики Лионеля Месси за карьеру

Вспомним каждую команду, против которой аргентинец оформил хет-трик

22 июня 2026, 10:41 | Обновлено 22 июня 2026, 11:10
197
0
Первый на чемпионатах мира. Все хет-трики Лионеля Месси за карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Во втором туре ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против сборной Австрии.

Напомним, что в матче первого тура аргентинцы победили сборную Алжира со счетом 3:0 благодаря хет-трику Лионеля Месси.

Этот хет-трик стал 61-м в карьере аргентинского нападающего и первым на чемпионатах мира.

Вспомним все команды, против которых Месси оформлял хет-трики.

Все хет-трики Лионеля Месси за карьеру (61)

  • 1. Ла Лига, Реал, 2007
  • 2. Кубок Испании, Атлетико, 2009
  • 3. Ла Лига, Альмерия, 2010
  • 4. Ла Лига, Тенерифе, 2010
  • 5. Ла Лига, Сарагоса, 2010
  • 6. Ла Лига, Валенсия, 2010
  • 7. Лига чемпионов, Арсенал, 2010
  • 8. Суперкубок Испании, Севилья, 2010
  • 9. Лига чемпионов, Виктория, 2011
  • 10. Ла Лига, Осасуна, 2011
  • 11. Ла Лига, Мальорка, 2011
  • 12. Ла Лига, Атлетико, 2011
  • 13. Ла Лига, Атлетико, 2011
  • 14. Кубок Испании, Бетис, 2011
  • 15. Ла Лига, Гранада, 2012
  • 16. Лига чемпионов, Байер, 2012
  • 17. Ла Лига, Малага, 2012
  • 18. Товарищеский матч, сборная Бразилии, 2012
  • 19. Ла Лига, Депортиво, 2012
  • 20. Ла Лига, Эспаньол, 2012
  • 21. Ла Лига, Малага, 2012
  • 22. Ла Лига, Валенсия, 2012
  • 23. Товарищеский матч, сборная Швейцарии, 2012
  • 24. Ла Лига, Валенсия, 2013
  • 25. Товарищеский матч, сборная Гватемалы, 2013
  • 26. Ла Лига, Осасуна, 2013
  • 27. Лига чемпионов, Аякс, 2014
  • 28. Ла Лига, Реал, 2014
  • 29. Ла Лига, Осасуна, 2014
  • 30. Ла Лига, Эспаньол, 2015
  • 31. Ла Лига, Депортиво, 2015
  • 32. Ла Лига, Леванте, 2015
  • 33. Ла Лига, Райо Вальекано, 2015
  • 34. Лига чемпионов, АПОЭЛ, 2015
  • 35. Ла Лига, Севилья, 2015
  • 36. Лига чемпионов, Селтик, 2016
  • 37. Ла Лига, Райо Вальекано, 2016
  • 38. Ла Лига, Гранада, 2016
  • 39. Лига чемпионов, Манчестер Сити, 2016
  • 40. Кубок Испании, Валенсия, 2016
  • 41. Копа Америка, сборная Панамы, 2016
  • 42. Ла Лига, Эйбар, 2017
  • 43. Ла Лига, Эспаньол, 2017
  • 44. Квалификация к чемпионату мира, сборная Эквадора, 2017
  • 45. Ла Лига, Леванте, 2018
  • 46. ​​Товарищеский матч, сборная Гаити, 2018
  • 47. Ла Лига, Легонес, 2018
  • 48. Ла Лига, Депортиво, 2018
  • 49. Лига чемпионов, ПСВ, 2018
  • 50. Ла Лига, Бетис, 2019
  • 51. Ла Лига, Сельта, 2019
  • 52. Ла Лига, Мальорка, 2019
  • 53. Ла Лига, Севилья, 2019
  • 54. Ла Лига, Эйбар, 2020
  • 55. Квалификация к чемпионату мира, сборная Боливии, 2021
  • 56. Товарищеский матч, сборная Эстонии, 2022
  • 57. Товарищеский матч, сборная Кюрасао, 2023
  • 58. Квалификация к чемпионату мира, сборная Боливии, 2024
  • 59. МЛС, Нью-Ингленд Революшн, 2024
  • 60. МЛС, Нэшвилл 2025
  • 61. Чемпионат мира, сборная Алжира, 2026
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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