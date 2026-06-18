Месси превзошел достижение Криштиану Роналду на чемпионатах мира
38-летний аргентинец стал самым возрастным автором хет-трика в истории мундиалей
Лионель Месси стал самым возрастным автором хет-трика в финальных турнирах чемпионатов мира. Три мяча в матче с Алжиром (3:0) форвард сборной Аргентины забил в 38 лет 357 дней. Прежний рекорд, принадлежавший португальцу Криштиану Роналду, Лионель превзошел сразу на 5 лет 227 дней.
К слову, «трюк со шляпой» Месси стал пятым в исполнении аргентинцев на чемпионатах мира. Ранее тремя голами за игру отличились Гильермо Стабиле на ЧМ-1930, Габриэль Батистута на ЧМ-1994 и ЧМ-1998 и Гонсало Игуаин на ЧМ-2010.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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