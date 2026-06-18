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Чемпионат мира
18 июня 2026, 11:33 |
634
1

Месси превзошел достижение Криштиану Роналду на чемпионатах мира

38-летний аргентинец стал самым возрастным автором хет-трика в истории мундиалей

18 июня 2026, 11:33 |
634
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Месси превзошел достижение Криштиану Роналду на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Лионель Месси стал самым возрастным автором хет-трика в финальных турнирах чемпионатов мира. Три мяча в матче с Алжиром (3:0) форвард сборной Аргентины забил в 38 лет 357 дней. Прежний рекорд, принадлежавший португальцу Криштиану Роналду, Лионель превзошел сразу на 5 лет 227 дней.

К слову, «трюк со шляпой» Месси стал пятым в исполнении аргентинцев на чемпионатах мира. Ранее тремя голами за игру отличились Гильермо Стабиле на ЧМ-1930, Габриэль Батистута на ЧМ-1994 и ЧМ-1998 и Гонсало Игуаин на ЧМ-2010.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Ще один рекорд з категорії вічних, перевершити його в суперників жодних шансів.
Мессі той ще жадюга, міг би хоч щось Крішу залишити. Хоча винен тут швидше Скалоні - не дав своєю заміною Лео зробити покер)
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