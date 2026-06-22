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Уимблдон
22 июня 2026, 15:40 | Обновлено 22 июня 2026, 15:41
192
0

Виталий Сачко – Синтаро Мотидзуки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча квалификации Уимблдона-2026

22 июня 2026, 15:40 | Обновлено 22 июня 2026, 15:41
192
0
Виталий Сачко – Синтаро Мотидзуки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко
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22 июня украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 199) стартовал в квалификации Уимблдонского турнира 2026.

В первом раунде квалификации украинец играет против Синтаро Мотидзуки (Япония, ATP 150). Встреча стартовала в 15:30 по Киеву.

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Это первое очное противостояние соперников.

Победитель поединка во втором круге встретится либо с Лоренцо Джустино, либо с Готье Онклином.

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Синтаро Мотидзуки Виталий Сачко Уимблдон-2026 смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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