Уимблдон22 июня 2026, 15:40 | Обновлено 22 июня 2026, 15:41
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Виталий Сачко – Синтаро Мотидзуки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча квалификации Уимблдона-2026
22 июня 2026, 15:40 | Обновлено 22 июня 2026, 15:41
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22 июня украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 199) стартовал в квалификации Уимблдонского турнира 2026.
В первом раунде квалификации украинец играет против Синтаро Мотидзуки (Япония, ATP 150). Встреча стартовала в 15:30 по Киеву.
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Это первое очное противостояние соперников.
Победитель поединка во втором круге встретится либо с Лоренцо Джустино, либо с Готье Онклином.
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