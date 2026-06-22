Виталий Сачко – Синтаро Мотидзуки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июня украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 199) стартовал в квалификации Уимблдонского турнира 2026.

В первом раунде квалификации украинец играет против Синтаро Мотидзуки (Япония, ATP 150). Встреча стартовала в 15:30 по Киеву.

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Это первое очное противостояние соперников.

Победитель поединка во втором круге встретится либо с Лоренцо Джустино, либо с Готье Онклином.