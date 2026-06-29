Новый тренер Бенфики определил судьбу Трубина и Судакова

Украинский вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков вошли в список игроков, которые должны прибыть на летние предсезонные сборы «Бенфики».

Португальский клуб в настоящее время формирует расширенную группу из 32 футболистов, среди которых ожидается участие обоих украинцев.

Несмотря на трансферные слухи вокруг украинского вратаря, в клубе пока сохраняется открытый сценарий его будущего – состав может измениться до конца трансферного окна.

Что касается Судакова, он также входит в планы тренерского штаба на начало подготовки. В «Бенфике» высоко оценивают потенциал полузащитника и рассматривают его как часть долгосрочного проекта, хотя окончательные решения еще могут быть приняты ближе к началу сезона.