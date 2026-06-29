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  4. Новый тренер Бенфики определил судьбу Трубина и Судакова
Португалия
29 июня 2026, 22:02 |
1611
0

Новый тренер Бенфики определил судьбу Трубина и Судакова

Оба отправятся с командой на летние сборы

29 июня 2026, 22:02 |
1611
0
Новый тренер Бенфики определил судьбу Трубина и Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин и Георгий Судаков
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Украинский вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков вошли в список игроков, которые должны прибыть на летние предсезонные сборы «Бенфики».

Португальский клуб в настоящее время формирует расширенную группу из 32 футболистов, среди которых ожидается участие обоих украинцев.

Несмотря на трансферные слухи вокруг украинского вратаря, в клубе пока сохраняется открытый сценарий его будущего – состав может измениться до конца трансферного окна.

Что касается Судакова, он также входит в планы тренерского штаба на начало подготовки. В «Бенфике» высоко оценивают потенциал полузащитника и рассматривают его как часть долгосрочного проекта, хотя окончательные решения еще могут быть приняты ближе к началу сезона.

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Анатолий Трубин Георгий Судаков Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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