Новый тренер Бенфики определил судьбу Трубина и Судакова
Оба отправятся с командой на летние сборы
Украинский вратарь Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков вошли в список игроков, которые должны прибыть на летние предсезонные сборы «Бенфики».
Португальский клуб в настоящее время формирует расширенную группу из 32 футболистов, среди которых ожидается участие обоих украинцев.
Несмотря на трансферные слухи вокруг украинского вратаря, в клубе пока сохраняется открытый сценарий его будущего – состав может измениться до конца трансферного окна.
Что касается Судакова, он также входит в планы тренерского штаба на начало подготовки. В «Бенфике» высоко оценивают потенциал полузащитника и рассматривают его как часть долгосрочного проекта, хотя окончательные решения еще могут быть приняты ближе к началу сезона.
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