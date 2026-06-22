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Украина. Первая лига
22 июня 2026, 15:35 | Обновлено 22 июня 2026, 15:53
902
0

Возвращения в УПЛ не будет? Президент Полтавы раскрыл цели на новый сезон

Иващенко хочет, чтобы клуб сосредоточился на подготовке молодых футболистов

22 июня 2026, 15:35 | Обновлено 22 июня 2026, 15:53
902
0
Возвращения в УПЛ не будет? Президент Полтавы раскрыл цели на новый сезон
СК Полтава. Сергей Иващенко
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Президент «Полтавы» Сергей Иващенко озвучил задачи клуба на следующий сезон.

Изменятся ли амбиции клуба после вылета из УПЛ? Будет ли перед командой стоять задача вернуться уже в ближайшем сезоне в Премьер-лигу, или же команда возьмет паузу и будет устранять те пробелы, которые были в этом сезоне?

– Я не скажу, что мы ставим перед собой задачу вернуться в Премьер-лигу. Сначала нужно наверстать упущенное, исправить ошибки, понять финансовые возможности – сможем ли мы снова играть в Премьер-лиге или нет, а потом уже ставить задачи перед футболистами.

По словам Иващенко, сейчас клуб работает над созданием второй команды, в которой будут играть молодые футболисты из U-19, которые должны стать костяком для формирования основной команды в будущем. Играть эта команда должна во Второй лиге, чтобы набираться опыта выступлений на взрослом уровне.

В прошлом сезоне «Полтава» заняла последнее место в УПЛ, набрав 16 очков в 30 матчах.

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Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Сергей Иващенко
Андрей Плыгун Источник: СК Полтава
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