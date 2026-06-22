Возвращения в УПЛ не будет? Президент Полтавы раскрыл цели на новый сезон

Президент «Полтавы» Сергей Иващенко озвучил задачи клуба на следующий сезон.

– Изменятся ли амбиции клуба после вылета из УПЛ? Будет ли перед командой стоять задача вернуться уже в ближайшем сезоне в Премьер-лигу, или же команда возьмет паузу и будет устранять те пробелы, которые были в этом сезоне? – Я не скажу, что мы ставим перед собой задачу вернуться в Премьер-лигу. Сначала нужно наверстать упущенное, исправить ошибки, понять финансовые возможности – сможем ли мы снова играть в Премьер-лиге или нет, а потом уже ставить задачи перед футболистами.

По словам Иващенко, сейчас клуб работает над созданием второй команды, в которой будут играть молодые футболисты из U-19, которые должны стать костяком для формирования основной команды в будущем. Играть эта команда должна во Второй лиге, чтобы набираться опыта выступлений на взрослом уровне.

В прошлом сезоне «Полтава» заняла последнее место в УПЛ, набрав 16 очков в 30 матчах.