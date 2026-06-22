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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 14:29 |
275
0

Кривбасс проведет сборы в необычном месте

Ван Леувен отвезет команду на родину

22 июня 2026, 14:29 |
275
0
Кривбасс проведет сборы в необычном месте
ФК Кривбасс
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Стало известно, где «Кривбасс» проведёт вторую часть подготовки к новому сезону.

Пресс-служба криворожцев сообщает, что на учебно-тренировочные сборы с 5 по 15 июля команда отправится в город Бюрг-Хамстеде в Нидерландах.

Планируется несколько контрольных матчей, даты и соперники пока не определены окончательно.

Нидерланды – нетипичное место для проведения сборов украинских команд. Как известно, главным тренером «Кривбасса» является нидерландский специалист Патрик ван Леувен.

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Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Патрик ван Леувен Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: ФК Кривбасс
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