Украина. Премьер лига22 июня 2026, 14:29 |
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Кривбасс проведет сборы в необычном месте
Ван Леувен отвезет команду на родину
22 июня 2026, 14:29 |
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Стало известно, где «Кривбасс» проведёт вторую часть подготовки к новому сезону.
Пресс-служба криворожцев сообщает, что на учебно-тренировочные сборы с 5 по 15 июля команда отправится в город Бюрг-Хамстеде в Нидерландах.
Планируется несколько контрольных матчей, даты и соперники пока не определены окончательно.
Нидерланды – нетипичное место для проведения сборов украинских команд. Как известно, главным тренером «Кривбасса» является нидерландский специалист Патрик ван Леувен.
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