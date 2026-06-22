Кривбасс проведет сборы в необычном месте

Стало известно, где «Кривбасс» проведёт вторую часть подготовки к новому сезону.

Пресс-служба криворожцев сообщает, что на учебно-тренировочные сборы с 5 по 15 июля команда отправится в город Бюрг-Хамстеде в Нидерландах.

Планируется несколько контрольных матчей, даты и соперники пока не определены окончательно.

Нидерланды – нетипичное место для проведения сборов украинских команд. Как известно, главным тренером «Кривбасса» является нидерландский специалист Патрик ван Леувен.