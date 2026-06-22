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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 14:21 |
883
0

Динамо понесло потери перед стартом в Лиге Европы. Известны детали

Кирилл Осипенко получил тяжелую травму колена, Николай Михайленко перенес операцию

22 июня 2026, 14:21 |
883
0
Динамо понесло потери перед стартом в Лиге Европы. Известны детали
ФК Динамо Киев. Кирилл Осипенко
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Киевское «Динамо» потеряло двух футболистов на тренировочных сборах в Австрии, где команда готовится к старту в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Талантливый полузащитник Кирилл Осипенко получил тяжелую травму колена во время товарищеского матча с чешской «Славией», который состоялся в суботу, 20 июня.

По информации источника, 20-летний футболист с высокой вероятностью будет вынужден перенести операцию, после чего станут известны ориентировочные сроки возвращения игрока.

Ранее на операционный стол лег полузащитник Николай Михайленко, который по предварительным данным пропустит около месяца и не сможет помочь «бело-синим» в Австрии.

В прошлом сезоне Осипенко провел 20 матчей в футболке U-19, забил шесть голов и отдал три ассиста. В активе Михайленко – 35 игр, два забитых мяча и две результативные передачи.

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Динамо Киев Кирилл Осипенко Николай Михайленко ТаТоТаке учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи травма операция
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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