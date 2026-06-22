Динамо понесло потери перед стартом в Лиге Европы. Известны детали

Киевское «Динамо» потеряло двух футболистов на тренировочных сборах в Австрии, где команда готовится к старту в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Талантливый полузащитник Кирилл Осипенко получил тяжелую травму колена во время товарищеского матча с чешской «Славией», который состоялся в суботу, 20 июня.

По информации источника, 20-летний футболист с высокой вероятностью будет вынужден перенести операцию, после чего станут известны ориентировочные сроки возвращения игрока.

Ранее на операционный стол лег полузащитник Николай Михайленко, который по предварительным данным пропустит около месяца и не сможет помочь «бело-синим» в Австрии.

В прошлом сезоне Осипенко провел 20 матчей в футболке U-19, забил шесть голов и отдал три ассиста. В активе Михайленко – 35 игр, два забитых мяча и две результативные передачи.