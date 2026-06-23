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  4. Цыганков выбрал себе новый клуб. Придётся пойти на серьёзные жертвы
Испания
23 июня 2026, 09:22 |
1748
1

Цыганков выбрал себе новый клуб. Придётся пойти на серьёзные жертвы

На украинца претендует «Эспаньол»

23 июня 2026, 09:22 |
1748
1 Comments
Цыганков выбрал себе новый клуб. Придётся пойти на серьёзные жертвы
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Украинский вингер Виктор Цыганков попал в сферу интересов «Эспаньола», но для трансфера ему придётся пойти на финансовые уступки в вопросе зарплаты.

Как сообщают испанские СМИ, каталонский клуб рассматривает возможность подписания 28-летнего футболиста этим летом. В то же время потенциальная сделка остается сложной из-за финансовых возможностей «Эспаньола».

По информации источника, Цыганков хотел бы продолжить карьеру в Ла Лиге в случае ухода из «Жироны». Кроме того, украинца привлекает перспектива остаться в Каталонии.

Ситуацию осложняет действующий контракт Цыганкова с «Жироной» до лета 2027 года. Также 50% прав на футболиста принадлежат «Динамо», поэтому клуб не заинтересован в продаже вингера по сниженной цене.

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Эспаньол трансферы Жирона финансы Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: La Grada
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Ось він 1%. Тому що 99 % він вже в Трабзоні
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