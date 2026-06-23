Цыганков выбрал себе новый клуб. Придётся пойти на серьёзные жертвы

Украинский вингер Виктор Цыганков попал в сферу интересов «Эспаньола», но для трансфера ему придётся пойти на финансовые уступки в вопросе зарплаты.

Как сообщают испанские СМИ, каталонский клуб рассматривает возможность подписания 28-летнего футболиста этим летом. В то же время потенциальная сделка остается сложной из-за финансовых возможностей «Эспаньола».

По информации источника, Цыганков хотел бы продолжить карьеру в Ла Лиге в случае ухода из «Жироны». Кроме того, украинца привлекает перспектива остаться в Каталонии.

Ситуацию осложняет действующий контракт Цыганкова с «Жироной» до лета 2027 года. Также 50% прав на футболиста принадлежат «Динамо», поэтому клуб не заинтересован в продаже вингера по сниженной цене.