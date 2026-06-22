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  4. Игорь КОСТЮК: «Динамо не подстраивается под одного соперника»
Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 14:46 |
379
0

Игорь КОСТЮК: «Динамо не подстраивается под одного соперника»

На сборах киевляне обсуждают варианты противодействия различным стилям игры

22 июня 2026, 14:46 |
379
0
Игорь КОСТЮК: «Динамо не подстраивается под одного соперника»
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк
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Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк рассказал о подготовке команды к новому сезону.

20 июня динамовцы сыграли контрольный матч с чешской «Славией» (1:1). 24 июня подопечные Костюка проведут матч против словацкой «Жилины». Также на сборах должны состояться встречи с польской «Вечистой» и австрийским ЛАСКом.

9 июля «Динамо» сыграет в первом квалификационном раунде Лиги Европы против румынской команды «Университатя Клуж». Ответный матч состоится 16 июля. Тренер команды отметил уровень соперников на сборах, однако подчеркнул, что их выбирали не только для подготовки к противостоянию с румынами.

– Соперники «Динамо» на сборах будут высокого уровня. Планируете ли вы моделировать игру против румынской команды или это скорее возможность для экспериментов?

– Соперники, действительно, сильные, это осознанный выбор. Конечно, мы уже держим в голове предстоящие матчи с румынской командой, но я не сторонник того, чтобы полностью подстраивать весь тренировочный процесс под одного соперника.

На данном этапе для нас важно прежде всего подготовить свою команду: отработать игровые принципы, наладить взаимодействие, дать футболистам необходимую нагрузку и игровую практику. В то же время каждый спарринг дает возможность увидеть команду в разных условиях, против представителей разных стилей игры, – сказал Костюк.

В прошлом сезоне «Динамо» вылетело сначала из квалификации Лиги чемпионов, а затем и из Лиги Европы. На групповом этапе Лиги конференций киевляне заняли 27-е место из 36 команд.

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Игорь Костюк Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Университатя Крайова Лига Европы учебно-тренировочные сборы
Андрей Плыгун Источник: ФК Динамо Киев
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